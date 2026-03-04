Lokalvårdare till verksamhetsområde Hinseberg
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg / Städarjobb / Lindesberg Visa alla städarjobb i Lindesberg
2026-03-04
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Hinseberg i Lindesberg
, Örebro
, Arboga
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Hinsebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hinseberg/#verksamhetPubliceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Arbetet som lokalvårdare består av lokalvård av anstaltens entréutrymmen, korridorer, administrationslokaler, sysselsättningslokaler, personalutrymmen och andra lokaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor samt har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och tar ansvar för dina uppgifter. Vidare gör du korrekta avvägningar samt är trygg och stabil i dig själv.
Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras.
Vi söker dig som har:
* Dokumenterad arbetslivserfarenhet som lokalvårdare
* Relevant utbildning inom lokalvård
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
* B-körkort
* Fullständig gymnasiekompetens
Vi ser det som meriterande om du har:
* Utbildning i golvvård
* Utbildning i sanering
* Arbetslivserfarenhet av golvvård och/eller sanering
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi jobbar med löpande urval.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309541". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Hinseberg Kontakt
Rekryteringsspecialist
Irma Blomé irma.blome@kriminalvarden.se 0765145093 Jobbnummer
9775592