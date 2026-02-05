lokalvårdare till vårt team
Chrialex AB / Städarjobb / Härjedalen Visa alla städarjobb i Härjedalen
2026-02-05
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chrialex AB i Härjedalen
Chrialex Ab - Stugvärden
Stugvärden är ett serviceföretag i Funäsfjällen med verksamhet året runt,
Vi har varit verksamma i 12 år och är idag etablerade i området och har både fasta och tillfälliga uppdrag inom förvaltning, service, markservice och städ.
Vi söker nu lokalvårdare för våra uppdrag i en varierande och utmanande fjällmiljöPubliceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär varierande städuppdrag i fritidshus, - hemstäd, - företagsstäd samt i Kommunala miljöer som skola m.m. Arbetet där vi har miljön i fokus och din arbetsdag och människor du möter förändras dag till dag, även dina arbetskamrater
Arbetet skall utföras korrekt och med ekonomiskt sinne, i tjänsten ingår även rapportering och fakturaunderlags redovisning.
Alla anställda deltar i Chrialex Ab's kund ansvar och -miljö samt arbetspolicy samt att goda relationer både till uppdragsgivare och medarbetare prioriteras. Hos oss är det viktigt med ansvar inför alla våra förväntansfulla gäster som besöker Sveriges finaste fjällmiljlö så vi kan ge dom ett minne för livet och bli våra vänner.
Vi söker dig som:
Att du har tidigare erfarenhet prioriteras men du kommer även att utbildas på jobbet.
Du skall vara flexibel och förmåga att lösa problem på egen hand samt vara serviceinriktad och ansvarstagande.
Anställningsform:
Vi erbjuder en tillsvidare anställning om 50, 75 % med start efter överenskommelse och Vi erbjuder säsongsarbete med möjlighet till årsaanställning. Arbete sker på vardagar samt helg och storhelger. Lön enlig överenskommelse.
Vi strävar efter att vara en humanistisk arbetsplats. Och berättar gärna mer om vad det innebär för Dig vi ev. intervjuÖvrig information
Krav på minst B-körkort, vi erbjuder företagsbilar och data för utförande. Anställning kommer att ske löpande, så ansök redan nu!
För mer info. Om tjänsten: Hans Svetsnoff 0708-240655
Eller maila din ansökan direkt på hans.svetsnoff@stugvarden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: info@stugvarden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Chrialex AB
(org.nr 556821-1444) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Chrialex AB Jobbnummer
9726474