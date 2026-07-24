Lokalvårdare till Ullared- vid behov
Serviceföretaget Pima Aktiebolag / Städarjobb / Falkenberg Visa alla städarjobb i Falkenberg
2026-07-24
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Serviceföretaget Pima Aktiebolag i Falkenberg
, Halmstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Serviceföretaget PIMA AB levererar auktoriserad- och ISO-certifierad lokalvård och mjuka FM-tjänster till verksamheter i Sverige. Bland företagets kunder finns många välkända och marknadsledande varumärken, offentlig verksamhet samt lokala företag. Verksamheten präglas av hög kompetens och innovationskraft med hållbarhet i fokus.
Bolaget med dotterbolag sysselsätter idag kring 650 medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-24Beskrivning
Är du en noggrann och serviceinriktad person som söker ett arbete inom lokalvård? Bor du i Ullared eller i närheten? Då kan du vara den vi söker!
Pima söker nu engagerade lokalvårdare som vill bli en del av vårt team i Ullared. Tillsammans ansvarar vi för att skapa rena, trivsamma och välkomnande miljöer i skolor.
Arbetet är förlagt måndag till fredag med varierande arbetstider mellan 06:00 och 17:00, med omgående start.
För att trivas hos oss tror vi att du är ansvarstagande, har ett öga för detaljer och tycker om att leverera hög kvalitet. Vi värdesätter också en positiv inställning och ett gott samarbete.Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare ansvarar du för daglig städning av klassrummen, matsalen och övriga ytor. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat: maskinkörning, moppning, dammning samt ser till att lokalerna håller en hög standard och följer våra kvalitetskrav.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av städning
• Är flexibel, effektiv och noggrann
• Klarar av att arbeta ensam men även i grupp
• Tycker om att följa instruktioner
• Kommunicerar obehindrat i svenskt tal och skrift Kvalifikationer
• Utdrag ur belastningsregister
Meriterande
• B-körkort och egen bilAnställningsvillkor
• Anställningsform: vid behov
• Arbetstid: vardagar med varierande tider mellan kl. 06:00– 17:00
• Introduktion: Tillgång till vår digitala utbildningsplattform vid anställning
• Förmåner: Friskvårdsbidrag
• Lön: Avtalsenlig lön
• Startdatum: omgående Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Serviceföretaget Pima Aktiebolag
(org.nr 556464-5520)
Ullared (visa karta
)
152 42 ULLARED MED OMNEJD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pima Jobbnummer
10010697