Lokalvårdare till Trollängens äldreboende
2025-09-29
Trollängen söker lokalvårdare för timanställning! Trollängen är ett särskilt boende med totalt sex avdelningar. Trollängen ligger i lugna Trollbäcken med närhet till bussar, affärer, apotek och grönområden. Du tar dig enkelt hit både från Gullmarsplan, Stora Sköndal och Haninge.
Hos oss blir du en del av en positiv och lärande kultur med chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll och i din utveckling på Forenede Care.
I tjänsten som timanställd lokalvårdare ansvar du för verksamhetens allmänna lokaler, toaletter och utrymmen. Dina arbetsuppgifter som lokalvårdare kommer att vara sedvanligt städ uppgifter samt säkerställa följsamhet i egenkontrollprogram för lokalvård och städning. För att passa i denna roll bör du vara noggrann, flexibel samt ha en förmåga att arbeta både självständigt. Tidigare erfarenhet av lokalvård är en fördel.
Det är viktigt att du har ett positivt förhållningssätt till arbetet. Du rör dig nära våra boende och övriga kollegor. Det är även viktigt att du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt. För tjänsten krävs att du kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift.
Beskrivning av tjänsten
Tjänsten är en timanställning med ca 20 timmar i veckan. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom lokalvård.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Intervjuer kommer ske löpande och tillsättning kan ske innan annonsens slutdatum.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 7400 medarbetare.
Vi är det familjeägda företaget där människor får göra skillnad och samtidigt må bra och ha kul på jobbet. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998 och vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Du ges därför goda utvecklingsmöjligheter så att du kan växa med oss.
På Forenede Care bryr vi oss om varandra med fokus på trivsel, engagemang och arbetsglädje. Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete.
Sista ansökningsdag
2025-10-31
Välkommen till oss!
Forenede Care
Elin Blomdahl elinb@forenadecare.com 073- 901 57 08 Jobbnummer
9531310