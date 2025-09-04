Lokalvårdare till Sweax i Norrtälje
Sweax AB / Städarjobb / Norrtälje Visa alla städarjobb i Norrtälje
2025-09-04
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sweax AB i Norrtälje
, Sigtuna
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
För dig som har känsla för detaljer, trivs med lokalvård och vill vara en del av något större.
Grundtanken med Sweax är att göra livet enklare för bostadsrätts-föreningar, affärscentrum, privata- och offentliga fastighetsägare. Med ett brett tjänsteutbud och ett modernt och effektivt arbetssätt sätter vi kunden i fokus. Tillsammans med kunden skapar Sweax de rätta förutsättningarna för en god livsmiljö i både privata och offentliga rum. Företaget sätter miljö och kvalitet högt och har därför varit ytterst noga med att bli ISO-certifierade för kvalitet 9 001 och miljö 14 001 enligt internationell standard.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Du blir en del av vårt team inom fastighetsservice, där lokalvården är en viktig och uppskattad del av helheten. Våra kunder är främst bostadsrättsföreningar och ditt fokus kommer vara trappstädning, källarstäd och fönsterputs- men arbetet kan variera beroende på uppdrag.
I den här rollen arbetar du ibland tillsammans med kollegor och ibland självständigt - därför söker vi dig som är trygg i båda delarna och som tar stort ansvar för att lämna ett resultat du är stolt över. Du gillar att jobba fysiskt, är noggrann och ser vad som behöver göras. Vår arbetsmiljö bygger på trygghet, tydlighet och trivsel. Vi hjälps åt, vi är måna om varandra och vi tror på att ha kul - samtidigt som vi gör ett riktigt bra jobb.
Din kompetens
Vi söker dig som:
• Gillar att jobba fysiskt och är van vid att ta ansvar
• Har tidigare erfarenhet inom lokalvård, gärna i fastighetsmiljö
• Är noggrann, självgående och har en god känsla för service
• Trivs både med eget ansvar och att vara en del av ett team
• Pratar, förstår och läser svenska obehindratDina personliga egenskaper
Din personlighet är minst lika viktig som din erfarenhet. Vi tror att du är en positiv person som bidrar till en god stämning, både ute hos kund och bland kollegor. Du ser vad som behöver göras och gör det - med kvalitet och stolthet. Du tycker om att jobba strukturerat och är inte rädd för att ta egna initiativ.
Vi tror också på kraften i olikheter - olika bakgrunder och erfarenheter skapar en starkare helhet hos oss.Kvalifikationer
• Du behöver vara minst 18 år
• B-körkort (manuell växel)
• Svenska i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet inom lokalvård är meriterande
Anställningsform och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Lön enligt kollektivavtal. Ansök via ansökningsformuläret (ej via mejl), vi sköter ansökningar löpande och rollen kommer att tillsättas när vi hittat rätt person, vänta därför inte med din ansökan! Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Frida Kask Rosén (frida@urbanurban.se
) hos vår rekryteringspartner UrbanUrban.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Våra kärnvärden - LÄSS is more
På Sweax drivs vi av fyra ledord: Lösningsorienterade, Ägandeskap, Serviceminded och Stolta. Det genomsyrar hur vi möter kunder, hur vi samarbetar - och hur vi växer tillsammans.
Som ett resultat av vår starka kultur och gemenskap är vi stolta över att vara certifierade som ett Great Place to Work. Det är ett kvitto på att våra medarbetare trivs, känner sig trygga och är engagerade - varje dag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sweax AB
(org.nr 556359-3218), http://www.sweax.se Arbetsplats
Sweax Jobbnummer
9493056