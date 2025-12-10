Lokalvårdare till Stormtrivs i Jönköping
2025-12-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Arbetsuppgifterna består av städning hos företag och privatpersoner och vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt och som tycker om att arbeta med service.
Nu söker vi dig som vill jobba med städning! Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba som lokalvårdare, men framförallt är det viktigt att du tycker om att arbeta med service. Som person är du noggrann, ansvarsfull och positiv. Du behärskar svenska språket i tal och skrift.
För denna tjänst är det ett krav att du har körkort och tillgång till egen bil.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan!
Om Stormtrivs i Jönköping AB
Stormtrivs har över 25 års erfarenhet från företags- och privatstäd och har alltid stått för personlig service med hög kvalitét. Vi är stolta över våra professionella medarbetare och att vi är en schysst arbetsgivare med kollektivavtal, bra villkor, försäkringar för vår personal. Vi förstår att våra medarbetare är det viktigaste vi har. Vårt mål är att skapa trygga och nöjda medarbetare som är måna om att leverera hög och jämn kvalité över tid för att skapa nöjda och återkommande kunder. Stormtrivs Jönköping är en del av Stormtrivskoncernen, som funnits i mer än 20 år. Vi har totalt cirka 350 medarbetare och en omsättning på cirka 125 MSEK. Stormtrivs har verksamhet i Linköping, Jönköping, Borås, Ulricehamn och Nässjö. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stormtrivs i Jönköping AB
(org.nr 556888-1394) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9637538