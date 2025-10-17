Lokalvårdare till Stockholms Spårvägar
2025-10-17
Ett viktigt jobb för dig som vill bidra till trygghet och trivsel i kollektivtrafiken
Är du noggrann, serviceinriktad och trivs med att arbeta självständigt? Som lokalvårdare inom Stockholms spårvägar spelar du en avgörande roll i att skapa en ren, säker och välkomnande miljö för både medarbetare och resenärer. Du arbetar med intern städning i våra depåer, kontor och personalutrymmen - en insats som gör skillnad varje dag.
Här får du ett arbete där din känsla för ordning och din vilja att bidra till en trygg arbetsmiljö verkligen uppskattas. Du är en del av ett team som värdesätter kvalitet, ansvar och samarbete.
Om arbetsplatsen
AB Stockholms Spårvägar har sin grund i en lång och gedigen spårvagns tradition. Med engagemang och kunnande driver vi både modern och museal linjetrafik i Stockholm.
Linje 21, Lidingöbanan, trafikerar Ropsten - Gåshaga Brygga. Linje 7, Spårväg City, rullar mellan T-Centralen och Waldemarsudde på Djurgården. Nockebybanan, linje 12 går igenom Brommas anrika trädgårdsstad mellan Alvik och Nockeby. Tvärbanan, linje 30 och 31 reser du mellan Sickla och Solna station och vår relativt nya linje mellan Bromma flygplats och Alviks strand. Vi driver också Saltsjöbanan, linje 25 och 26 med anor från 1893. Idag körs tågtrafiken mellan Saltsjö-järla och Saltsjöbaden/Solsidan.
Till Djurgården går också de museala vagnarna på linje 7N, Djurgårdslinjen.

Om tjänsten
Som lokalvårdare ansvarar du för att hålla våra kontorsytor och personalutrymmen och verkstadsområden rena och välvårdade. Du arbetar självständigt men ingår i ett team där vi hjälps åt för att säkerställa en hög standard på lokalvården.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Daglig städning av kontor, omklädningsrum, toaletter och kök/pentry
Städning av gemensamma utrymmen i depåmiljö
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Avfallshantering och källsortering
Periodisk städning (t.ex. fönsterputs, golvvård)
Andra förekommande arbetsuppgifter från arbetsledningKvalifikationer
Vi söker dig som är:
Noggrann, självgående och tar ansvar för ditt arbete
Har god samarbetsförmåga och ett trevligt bemötande
Klarar av fysiskt arbete och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från lokalvård i liknande miljöer (depå, verkstad, industri)
Utbildning inom lokalvård (t.ex. SRY eller PRYL)
Vi erbjuder dig
Härliga kollegor på arbetsplatsen, med förmåner såsom: friskvårdsbidrag, SL-kort och trivselaktiviteter.
AB Stockholms Spårvägar omfattas av kollektivavtal tecknat mellan Almega Tågföretagen och de fackliga organisationerna ST, SRAT-TJ och Seko.
ITP-Tjänstepension
TGL Tjänstegrupplivförsäkring
TFA Arbetsskadeförsäkring
TRR - Trygghetsförsäkring
Föräldralön
Sjuklön
Årlig lönerevision
Mer information: kontakta: Adam CampbellKontaktperson för detta jobb
Adam Campbell adam.campbell@bergkvara.se Så ansöker du
