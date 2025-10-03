Lokalvårdare till Städservice - Uppsala kommun
2025-10-03
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Har du erfarenhet av lokalvårdsarbete? Vill du arbete i en städorganisation med fokus på miljö och personal och nya digitala städverktyg? Då kan det här vara jobbet för dig!
Städservice erbjuder och säkerställer en högkvalitativ lokalvård av kommunens lokaler, främst inom förskolor, skolor, kontor, fritidsgårdar, bibliotek, äldreboenden och idrottshallar. Vi erbjuder även storstäd, golvvård, flyttstäd, byggstäd och mycket annat. Vi på städservice utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att vara en toppmodern städorganisation med bland annat fokus på miljö och personal och nya digitala städverktyg. Vi använder moderna miljöanpassade städmetoder med städmaskiner och kemfria moppar. Hela städverksamheten är digitaliserad och alla våra lokalvårdare är utrustade med smartphones och surfplattor för detta.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetet ingår att utföra regelmässig lokalvård med moderna metoder, redskap och maskiner. Du kommer att ansvara för löpande lokalvård samt ansvara för att aktuella lokaler håller hög hygienisk standard. Vi arbetar med digitala verktyg och du kommer därmed hantera instruktioner, lösenordshantering, kommunikation, QR koder och liknand i det dagliga arbetet. Vi använder bland annat system som Clean Pilot, Heroma och Teams.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvårdsarbete. Vi ser gärna att du har dokumenterad städutbildning. Har du B-körkort ses det som meriterande.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Tony Rosenberg, enhetschef, 018-727 25 12.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 10.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Detta är ett deltidsjobb.
Uppsala kommun, Avdelning Städservice
Enhetschef
Tony Rosenberg 018-727 25 12
9539506