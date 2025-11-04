Lokalvårdare till Sodexo i Svappavaara
2025-11-04
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Vi söker en noggrann och serviceinriktad lokalvårdare till vårt team i Svappavaara! Du blir en viktig del i att skapa trivsamma och rena miljöer för våra kunder.Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
• I huvudsak dagtid, viss helgtjänstgöring kan förekomma
• Heltid
• Visstidsanställning/Provanställning
• Lön efter kollektivavtal
• Körkort är ett krav
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Rickard.johansson@sodexo.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 2025-11-30
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Vad vi erbjuder
Utöver en spännande tjänst och härliga kollegor erbjuder vi dig bland annat:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Efter kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9587325