Lokalvårdare till Skövde
Coor Service Management Aktiebolag / Städarjobb / Skövde Visa alla städarjobb i Skövde
2026-07-23
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Vi på Coor är en av Nordens största aktörer inom Facility Management, däribland lokalvård – och vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och vill bidra till en ren, trivsam och välkomnande miljö för våra kunder. Hos oss är du skillnaden!
Vilka är vi?
På Coor skapar vi arbetsplatser där människor trivs. Vi är en stabil arbetsgivare med en varm kultur där samarbete, trygghet och utveckling står i fokus.Hos oss får du:
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
En välkomnande introduktion och tydlig start i rollen
Möjlighet att växa genom utbildningar, som vår kurs "Cleaning the Coor Way"
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag
Vad kommer du att få arbeta med?
Som lokalvårdare hos Coor arbetar du tillsammans med kollegor och driftledare för att skapa rena och trivsamma miljöer. Du planerar, utför och kvalitetssäkrar lokalvården hos våra kunder.
Exempel på arbetsuppgifter:
Städning av t ex kontor, butiker, skolor, förskolor hygienutrymmen och trapphus
Hantering av städvagnar och städmaterial
Golvvård och fönsterputs
Vem är du?
Du är en flexibel, pålitlig och positiv person som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är noggrann, ordningsam och tycker det är viktigt att leverera hög kvalitet av service.
Vi söker dig som:
Har minst ett års erfarenhet av arbete inom lokalvård
Gör dig förstådd i både tal och skrift i svenska
B-körkort är ett krav
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm arbetskultur
Fast lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Löpande kompetensutveckling med utbildningar som vår kurs "Cleaning the Coor way"
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företagPubliceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning
Sysselsättningsgrad: 75%
Arbetstid: Vardagar 06:00-15:00
Startdatum: 2026-08-10
Provanställning: Nej
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: therese.karlsson1@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
549 37 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10010264