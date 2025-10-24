Lokalvårdare till Norrtälje Kommun
Norrtälje kommun / Städarjobb / Norrtälje Visa alla städarjobb i Norrtälje
2025-10-24
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Vi söker nu fler medarbetare till lokalvården i Norrtälje kommun!
Som lokalvårdare i Norrtälje kommun blir du en viktig del av ett serviceyrke som ständigt utvecklas.
Uppdraget handlar främst om att rengöra och underhålla kommunens lokaler, med fokus på kvalitet och noggranhet.
Vi arbetar med miljövänliga städmetoder i våra skolor och förskolor och strävar alltid efter att ge god service till våra kunder.
Hos oss får du arbeta under frihet med ansvar i en organisation där god kvalitet, engegemang och gemenskap är ledord.
Som en del av din anställning får du arbetskläder, namnbricka och tjänstekort som ska bäras under arbetstid. Kläderna ska hållas hela, rena och välvårdade för att ge ett enhetligt och professionellt intryck.
Uppdraget
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Lokalvård i kommunens lokaler
• Beställning av material
• Dokumentation
• Administrera och registrera sin egen arbetstid
Utmaningar och möjligheter
Det är varierande arbete där du behöver vara flexibel, vissa dagar kan man behöva åka till flera olika platser för att utföra lokalvård. Detta kan ibland ske med kort framförhållning, vilket innebär att dagarna kan behöva omprioriteras. Så om du har lätt för problemlösning och är stresstålig kommer du passa bra i rollen.
Hos oss börjar arbetsdagen tidigt - mellan 05:30 och 06:30, beroende på uppdrag. Det innebär att du behöver vara en person som trivs med att starta dagen innan solen gått upp, vara punktlig och redo att ta ansvar från första timmen. Den tidiga starten ger dig också möjlighet att få ut mer av dagen och vara klar tidigare än många andra.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
• Du har körkort och tillgång till egen bil (ersättning utgår)
• Du behöver ha aktuell erfarenhet av lokalvård (max 10 år tillbaka) och/eller SRY/PRYL-utbildning
För att du ska trivas och lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du har en god servicekänsla. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, visar initiativförmåga och är lösningsorienterad. Samarbete är en naturlig del av arbetet, därför söker vi dig som har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl i svenska, både tal och skrift, samt har god läsförståelse.
Meriterande:
Vi värdesätter att du är noggran, social och har ett intresse för att utvecklas. Du behöver kunna arbeta självständigt med god kvalité i en levande verksamhet där det snabbt kan ske förändringar. I arbetet kommer du använda en surfplatta och vi önskar därför att du kan hantera mejl och appar obehindrat. Vi söker dig som har god fysisk kapacitet och trivs med ett aktivt arbete.
Välkommen till oss
På lokalvårdsenheten i Norrtälje kommun präglas arbetsmiljön av omtanke och stöd från engagerade chefer och arbetsledare. Kommunens värdegrund - Allas lika värde, Invånaren först och Höga förväntningar är grundläggande för oss och genomsyrar vårt dagliga arbete. Vi är stolta över att få vara en del av invånarnas vardag och bidra till en trygg och trivsam miljö genom vårt arbete. Att leverera hög service och göra verklig skillnad för dem vi möter är något vi alla värnar om.
Så här säger några av våra medarbetare
"Kulturen är inkluderande och jämlik. Alla känner sig välkomna och man kan prata öppet. Det finns ingen skillnad mellan positioner och ingen diskriminering."
• Danijela Bosanac,lokalvårdare
Anställningsform, omfattning och start
• Anställningsform: Tillsvidare
• Omfattning: Deltid
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Arbetsledare
Anja Audano anja.audano@norrtalje.se Jobbnummer
9572106