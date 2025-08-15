Lokalvårdare till Norrtälje Kommun
2025-08-15
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Kom och jobba med oss på lokalvården i Norrtälje kommun!
Vi söker nu flera medarbetare till lokalvården i Norrtälje kommun!
Som lokalvårdare i Norrtälje kommun är du en betydelsefull medarbetare i ett serviceyrke som hela tiden utvecklas snabbt och där du kommer i kontakt med många människor. Yrket handlar främst om att göra rent och underhålla kommunens lokaler på bästa sätt. Vi använder miljövänlig städmetod i våra skolor och förskolor och håller en god service till våra kunder. Arbetskläder ingår i tjänsten. Det passar dig som vill arbeta under frihet med ansvar och med god kvalité som ledord. Dina personliga egenskaper är mycket viktiga i vårt "team".
Uppdraget
Som lokalvårdare i Norrtälje kommun är du en betydelsefull medarbetare. Arbetet utförs under frihet med ansvar och innefattar städning och underhåll av kommunens lokaler. God kvalitet är vårt ledord. Det är ett varierande arbete där du behöver vara flexibel och kunna arbeta på flera objekt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Lokalvård i kommunens lokaler
• Lägga beställningar på material
• Dokumentation
• Administrera sin arbetstid
Utmaningar och möjligheter
Vissa dagar kan man behöva åka till ett flertal olika platser för att utföra lokalvård. Detta kan ibland ske med kort framförhållning och dagarna kan behöva prioriteras om. Så om du har lätt för problemlösning och är stresstålig kommer du passa bra i rollen.
Hos oss börjar arbetsdagen tidigt - mellan 05:30 och 06:30, beroende på uppdrag. Det innebär att du behöver vara en person som trivs med att starta dagen innan solen gått upp, är punktlig och redo att ta ansvar från första timmen. Den tidiga starten ger dig också möjlighet att få ut mer av dagen och vara klar tidigare än många andra.
Det här behöver du ha med dig

Kvalifikationer
• Har en god servicekänsla
• Är ansvarstagande
• Är initiativtagande
• Är lösningsorienterad
• Har god samarbetsförmåga
• Kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
• Har körkort och tillgång till egen bil (ersättning utgår)
• Vi ser att du har arbetat inom lokalvård tidigare under dem senaste 10 åren och eller SRY/PRYL utbildning
Meriterande
• För att trivas hos oss ser vi att du är noggrann, social och ser möjligheten för utveckling. Du behöver kunna arbeta självständigt med god kvalité i en levande verksamhet där det snabbt kan ske förändringar. I arbetet kommer du använda en surfplatta och du behöver därför kunna hantera mejl och appar obehindrat. Vi söker dig som har god fysisk kapacitet och trivs med ett aktivt arbete.
Välkommen till oss
På lokalvården i Norrtälje kommun har vi en god arbetsmiljö med chefer och arbetsledare som är måna om sina medarbetare. Kommunens värdegrund Allas lika värde, Invånaren först och Höga förväntningar står oss varmt om hjärtat och vi ser att vårt dagliga arbete är en essentiell del i kommunens uppdrag att ge bästa service till våra invånare. Vi har fördelen att varje dag vara en del av våra invånares vardag. Vi tycker om att ge service och att påverka, för oss på lokalvården ser vi tydligt hur vi kan bidra till en bra tillvaro för alla vi träffar och detta är vi väldigt stolta över
Så här säger några av våra medarbetare
• "Kulturen är inkluderande och jämlik. Alla känner sig välkomna och man kan prata öppet. Det finns ingen skillnad mellan positioner och ingen diskriminering." - Danijela Bosanac, Lokalvårdare
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: Tillsvidare
•
Omfattning: Heltid
•
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll. Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Kommun Jobbnummer
9460924