Lokalvårdare till Norrtälje kommun
2026-02-04
Vi söker nu fler medarbetare till lokalvården i Norrtälje kommun
Hos oss blir du en viktig del av ett serviceyrke som ständigt utvecklas, du får arbeta under frihet med ansvar i en organisation där god kvalitet, engagemang och gemenskap är ledord.
Uppdraget handlar främst om att rengöra och underhålla kommunens lokaler, med fokus på kvalitet och noggrannhet.
Vi arbetar med miljövänliga städmetoder i våra lokaler och strävar alltid efter att ge god service till våra kunder.
Som en del av din anställning får du arbetskläder, namnbricka och tjänstekort som ska bäras under arbetstid. Kläderna ska hållas hela, rena och välvårdade för att ge ett enhetligt och professionellt intryck.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Lokalvård i kommunens lokaler
• Beställning av material
• Dokumentation
• Administrera och registrera sin egen arbetstid
Utmaningar och möjligheter
Det är varierande arbete där du behöver vara flexibel, vissa dagar kan man behöva åka till flera olika platser för att utföra lokalvård. Detta kan ibland ske med kort framförhållning, vilket innebär att dagarna kan behöva omprioriteras. Så om du har lätt för problemlösning och är stresstålig kommer du passa bra i rollen.
Hos oss börjar arbetsdagen tidigt - mellan 05:30 och 06:30, beroende på uppdrag. Det innebär att du behöver vara en person som trivs med att starta dagen innan solen gått upp, vara punktlig och redo att ta ansvar från första timmen. Den tidiga starten ger dig också möjlighet att få ut mer av dagen och vara klar tidigare än många andra.
Det här behöver du ha med dig
• Du har körkort och tillgång till egen bil (ersättning utgår)
• Du behöver ha aktuell erfarenhet av lokalvård (max 10 år tillbaka) och/eller SRY/PRYL-utbildning
För att du ska trivas och lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du har en god servicekänsla. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, visar initiativförmåga och är lösningsorienterad. Samarbete är en naturlig del av arbetet, därför söker vi dig som har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi ser även att du kan uttrycka dig väl i svenska, både tal och skrift, samt har god läsförståelse.
Meriterande:
Vi värdesätter att du är noggrann, social och har ett intresse för att utvecklas. Du behöver kunna arbeta självständigt med god kvalité i en levande verksamhet där det snabbt kan ske förändringar. I arbetet kommer du använda en surfplatta och vi önskar därför att du kan hantera mejl och appar obehindrat. Vi söker dig som har god fysisk kapacitet och trivs med ett aktivt arbete.
Välkommen till oss
På lokalvårdsenheten i Norrtälje kommun präglas arbetsmiljön av omtanke och stöd från engagerade chefer och arbetsledare. Kommunens värdegrund - Allas lika värde, Invånaren först och Höga förväntningar är grundläggande för oss och genomsyrar vårt dagliga arbete. Vi är stolta över att få vara en del av invånarnas vardag och bidra till en trygg och trivsam miljö genom vårt arbete. Att leverera hög service och göra verklig skillnad för dem vi möter är något vi alla värnar om.
Så här säger några av våra medarbetare
"Kulturen är inkluderande och jämlik. Alla känner sig välkomna och man kan prata öppet. Det finns ingen skillnad mellan positioner och ingen diskriminering."
- Danijela Bosanac, lokalvårdare Ersättning
Enligt avtal.
