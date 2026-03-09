Lokalvårdare till Master Städ
Master Städ är ett etablerat serviceföretag som erbjuder professionella städtjänster till både privatpersoner och företag. Med stort fokus på kvalitet, noggrannhet och god service har de byggt långsiktiga relationer med sina kunder i regionen. Här blir du en del av ett sammansvetsat team där man hjälper varandra i vardagen och där rätt person har möjlighet att utvecklas inom företaget över tid.
Om rollen
Vi söker nu en noggrann och serviceinriktad lokalvårdare för direktrekrytering till Master Städ. Rollen innebär varierande arbetsdagar där du tillsammans med kollegor eller självständigt utför olika typer av städuppdrag hos både privatpersoner och företag.
I rollen som städmedarbetare kommer du ansvara för:
Hemstädning hos privatkunder
Flyttstädning och större städuppdrag
Kontorsstädning hos företagskunder
Säkerställa hög kvalitet och kundnöjdhet i varje uppdrag
Arbetstider: Måndag-fredag enligt schema, vanligtvis 07.30-15.30. Senare arbetspass (10.00-18.00 eller 11.00-19.00) kan förekomma. Arbete en lördag per månad ingår. Inga röda dagar. Omfattning: Heltid, direktrekrytering Tillträde: Omgående
Våra kompetenskrav
B-körkort (manuell växellåda)
Viss erfarenhet av städarbete
Goda kunskaper i svenska i tal
Detta är även meriterande
Erfarenhet av hemstäd eller flyttstäd
Erfarenhet av servicearbete med kundkontakt
Vana att arbeta självständigt och planera sitt arbete
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor - och blir en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
