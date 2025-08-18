Lokalvårdare till lokalvård öst, vikariat
Region Blekinge / Städarjobb / Karlskrona Visa alla städarjobb i Karlskrona
2025-08-18
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag? Nu söker vi engagerade personer inför längre vikariat till Lokalvård Öst inom Region Blekinge med start hösten 2025.
Ta chansen att bli en del av ett team som bidrar till en ren, trygg och trivsam miljö i regionens lokaler!
Lokalvård Öst är en del av Regionservice och ansvarar för Region Blekinges lokaler i den östra delen av länet. Vårt arbete är avgörande för att skapa en trivsam miljö och för att säker vård ska kunna bedrivas.
Om jobbet
Som lokalvårdare ansvarar du för att upprätthålla de hygienkrav som är uppsatta för Region Blekinges lokaler. Arbetet innebär att ansvara för och utföra lokalvård i ett individuellt städområde genom daglig städning, smittstädning och viss maskinstädning med hjälp av modern städutrustning, städmaskiner samt tydliga rutinbeskrivningar.
Vikariatet omfattar cirka 10-12 månader, inklusive introduktion med start hösten 2025.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Om dig
Vi söker dig som är18 år vid anställningens start och har dokumenterad gymnasiekompetens. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av lokalvård med maskinstädning och/eller SRY-utbildning. B-körkort är ett krav eftersom Region Blekinges lokaler finns på olika platser i länet.
Som person är du noggrann och ansvarstagande, med förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer, även med kort varsel. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående, vilket gör att du bidrar till en trygg och trivsam arbetsmiljö för alla.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du behärskar svenska väl, både i tal och skrift, och har god läsförståelse.
Tjänsterna innefattar helgtjänstgöring var tredje helg samt lätthelger.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Bifoga dina gymnasiebetyg/vid ej avslutad gymnasieutbildning terminsbetyg från gymnasium i din ansökan, liksom CV och personligt brev.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Hasse Stålhandske 0455-731000 Jobbnummer
9461801