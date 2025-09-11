Lokalvårdare till Kriminalvården Borås
Kriminalvården, Borås / Städarjobb / Borås Visa alla städarjobb i Borås
2025-09-11
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Borås består av Häktet Borås med 49 platser samt Anstalten Borås med 217 platser. Häktet är en del av polishuset som ligger i centrala Borås och anstalten ligger i stadsdelen Västeråsen i Borås. Arbete med byggande av ett nytt häkte i närheten av Borås Centralstation pågår. Inom verksamhetsområdet arbetar det totalt cirka 200 personer.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Våra lokalvårdare finns placerade på alla våra verksamhetsställen i Borås anstalten och häkten och arbete kan förekomma på samtliga av våra verksamhetsställen.
Arbetet som lokalvårdare består av lokalvård av anstaltens och häktenas entréutrymmen, korridorer, administrationslokaler,
sysselsättningslokaler, personalutrymmen och andra förekommande lokaler.Kvalifikationer
Du är lyhörd, serviceinriktad och utför dina arbetsuppgifter på ett noggrant, strukturerat och systematiskt sätt. Dina personliga egenskaper är mycket viktiga och vi söker dig som är flexibel, har god samarbetsförmåga men även god förmåga att kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du känner ett ansvar för lokaler och arbetsmiljö och gör fortlöpande bedömningar avseende behov av olika arbetsinsatser för att hålla en hög kvalitetsstandard.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till
att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet som lokalvårdare
• Förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Relevant utbildning inom lokalvård
• Gymnasieutbildning
• B-körkort
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
