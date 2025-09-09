Lokalvårdare till ISS
2025-09-09
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du leverera service i världsklass och bidra till samhällets utveckling och välfärd? Sök då denna tjänst hos oss!
Om tjänsten
Nu söker vi lokalvårdare till ett nytt spännande uppdrag hos vår kund Uniper med start 1 Januari 2026 - en verksamhet inom energisektorn som har en viktig roll för Sveriges energiförsörjning. I rollen som lokalvårdare är du en nyckelperson i vårt team som ansvarar för att leverera ren, trygg och trivsam miljö till vår kund.
Arbetsuppgifterna består av daglig lokalvård i kontorsmiljö, hygienutrymmen, omklädningsrum och andra gemensamma utrymmen. Du kommer också arbeta med specialstäd vid behov, exempelvis golvvård eller storstädning. Arbetet ställer höga krav på kvalitet, struktur och säkerhet.
Du har din bas på kundens site i Öresundsverket, Karlshamnsverket eller Hyllie Terass Malmö beroende på vilken av tjänsterna du söker. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med en inledande provanställning på sex månader.
Observera att tjänsten omfattas av säkerhetsprövning med registerkontroll, då Uniper är en säkerhetsklassad verksamhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du är serviceinriktad, trivs med att arbeta självständigt men fungerar också väl i team. Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av lokalvård (meriterande men inte ett krav)
• God förståelse för hygien- och städrutiner
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• God fysisk förmåga
• Hög integritet och förmåga att följa rutiner
B-körkort är meriterande.
Vi erbjuder
ISS är mer än bara ett jobb. Vi fokuserar på att ta hand om och utveckla våra cirka 6 500 medarbetare i Sverige. Det är våra medarbetare världen över som är kärnan i vårt syfte: Connecting people and places to make the world work better.
Hos oss får du möjligheter att utvecklas i din roll genom bland annat strukturerade utvecklingssamtal och utbildningar. Vår storlek och tjänstebredd ger goda möjligheter till vidareutveckling - både inom Sverige och internationellt.
Vi är stolta över vår inkluderande företagskultur, där mångfald, respekt och gemenskap står i centrum. Våra kärnvärden - kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap - genomsyrar allt vi gör.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi rekryterar kompetensbaserat, vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenstagningar. Rekryteringsprocessen sker löpande och kan ta lite längre tid på grund av de säkerhetsprövningar som krävs. Sista ansökningsdagen är 13/9-2025
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
