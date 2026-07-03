Lokalvårdare till Innerviks Entreprenad
Innerviks Entreprenad AB / Städarjobb / Skellefteå Visa alla städarjobb i Skellefteå
2026-07-03
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Hej!
Nu har vi behov av ännu fler hos oss på Innerviks Entreprenad. Känns jättekul att vi fått förtroendet hos så många nya kunder. Och därför söker vi nu ännu fler som vill jobba med oss. Du bör ha en positiv inställning och vara en person som tycker om att jobba även när det kan vara stressade situationer. Vi jobbar ju både med företagsstäd, byggstäd, fönsterputs,flyttstäd mm. Vi hoppas du skickar in en ansökan om du är sugen på att ingå i vårt härliga gäng. I första hand är det just nu timanställning som gäller . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: anette@innerviksentreprenad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvård". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Innerviks Entreprenad AB
(org.nr 556383-6294)
Plåtvägen 15 (visa karta
)
931 61 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9990418