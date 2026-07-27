Lokalvårdare till Hylliebadet
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2026-07-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Ref: 20261623Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare på Hylliebadet har du en viktig roll i att skapa en ren, trygg och välkomnande anläggning för våra besökare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att Hylliebadet håller en hög standard när det gäller renlighet, hygien och trivsel. Utöver det dagliga lokalvårdsarbetet är du också med och utvecklar verksamheten. Du bidrar till att förbättra städrutiner och arbetssätt, delar med dig av din yrkeskunskap till kollegor och hjälper till att säkerställa att lokalvården håller en hög och jämn kvalitet över tid. Du arbetar enligt schema, där kvälls- och helgarbete ingår.
I rollen ingår att:
Utföra lokalvård i bad-, omklädnings- och serviceutrymmen
Ansvara för utveckling och uppföljning av städrutiner och arbetsmetoder
Kompetensutveckla kollegor i frågor som rör lokalvård, hygien och ergonomi
Säkerställa att städmaskiner, material och utrustning används på ett ändamålsenligt sätt
Ansvara för att identifiera förbättringsområden och aktivt bidra till verksamhetens utveckling
Medverka till att våra besökare får en positiv upplevelse av HylliebadetKvalifikationer
Som person trivs du med att ta egna initiativ och ser vad som behöver göras. Du är välorganiserad, har ett öga för detaljer och bidrar till ett gott samarbete i arbetsgruppen. Tjänsten ställer krav på att kunna bemöta kunder och därför ser vi att du är servicemedveten. Sist men inte minst är du säkerhetsmedveten, ansvarskännande och står för värderingar som respekt, engagemang och kreativitet.Kvalifikationer
Gymnasieexamen eller annan utbildning som bedöms som likvärdig
3 års erfarenhet som lokalvårdare
Erfarenhet av servicerelaterat yrke med kundkontakt
Utbildning inom städ, exempelvis Insta 800 eller SRY
Goda kunskaper i svenska både tal och skrift.
B-körkort för manuellt växlad bil
Simkunnighet – Simtest kommer att genomföras för de kandidater som kallas till intervju
Meriterande:
Erfarenhet av administrativt arbete
Erfarenhet av att introducera kollegor, utveckla rutiner eller bidragit till förbättringsarbete
Erfarenhet av lokalvård i bad- och duschmiljöer
Om arbetsplatsen
Hylliebadet
Med sina över 300 000 besökare årligen är Hylliebadet en av de mest attraktiva mötesplatserna i Malmö. Badet är Malmös nyaste och ett av Sveriges mest energisnåla bad. En flexibel och toppmodern anläggning med två undervisningsbassänger, en 50-metersbassäng, familjedel, gym/friskvårdsyta, relaxavdelning, konferensytor och kafé. Ambitionen är att badet ska vara ett fräscht och välkomnande familjebad, med en mångfald av verksamheter och arrangemang. Kännetecknet för de cirka 40 medarbetare som arbetar på badet är viljan och drivet att skapa, utveckla och förverkliga en verksamhet där Malmöbon står i fokus.
Fritidsförvaltningen – en aktiv förvaltning
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall – välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Med stöd i lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, kommer ett utdrag ur belastnings- och misstankeregistret att behöva visas upp om det är aktuellt med anställning. Detta då arbetet innebär kontakt med barn och unga. Länk till utdraget för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
Simkunnighet är ett krav för alla medarbetare på bandenheten. Därför kommer ett simtest att genomföras i samband med intervjun. När simtestet väl är genomfört läggs ingen vikt vid hur väl testet genomförts, utan vikt läggs vid intervjun och vid personlig lämplighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sektionschef
Anna-Maria Nilsson Fogelqvist anna-maria.fogelqvist@malmo.se Jobbnummer
10011985