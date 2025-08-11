Lokalvårdare till Hemavans Fjällcenter
2025-08-11
Nu söker vi på Hemavans Fjällcenter personal inför vintersäsongen 25/26.
Vill du få möjligheten att både arbeta i och uppleva vår fantastiska natur i ett av Sveriges vackraste fjällområden, kanske är det just Dig vi söker?
Inför den kommande vinter söker vi dig som vill bli en del av vårt lokalvårdarteam.
Du blir en del av teamet ute på anläggningen som jobbar med att ta hand om alla hotell och vandrarhemsrum. Hemavans Fjällcenter har även stugförmedling och vi förmedlar ca 150 stugor åt privatpersoner. Vissa dagar så är vi även ute och ser till att dessa blir omhändertagna och redo för nästa gäst.
Vi ställer krav på att du som söker har B- körkort.
Kort om Hemavan, norra Sveriges största skidort som ligger mitt i riktiga fjällen i Lappland/Västerbotten. Dessutom är vi bara ett stenkast från Norge. Här finns det aktiviteter för alla vinterälskare. Skidåkning för både stora och små men även för de som söker mer extrema utmaningar. Längdskidåkning både för motion och turåkning. Skoterkörning i vår fantastiska natur både för familjen, livsnjutaren och proffsen. Dessutom har vi vår flygplats centralt vilket gör att vi är en av de mest centrala skidanläggningar i hela Sverige med bara 10 minuters gång från flyget till skidliften.
Vi kan erbjuda Säsongsanställning, där arbetsperioden beslutas enligt överenskommelse från 26 december.
Just nu har vi 4 tjänster lediga.
Tjänsten är 50-75%.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av hotell yrket.
Krav för tjänsten är B-körkort.
Placeringsort Hemavan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linnea@fjallcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan som lokalvårdare".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 559154-5958), https://www.hemavansfjallcenter.se
Renstigen 1 (visa karta
)
920 66 HEMAVAN
För detta jobb krävs körkort.
9451978