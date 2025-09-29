Lokalvårdare till Hälsans Hus
Stiftelsen Hälsans Hus / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Hälsans Hus i Stockholm
Lokalvårdare till Hälsans Hus
Vi söker en lokalvårdare med känsla för service som vill bidra till att våra gäster alltid möts av en välkomnande och trivsam miljö.
Vill du arbeta i ett Hälsans Hus med Stockholms vackraste utsikt och bli en del av en verksamhet med stolt historia och djup kunskap om hela människan? Hälsans Hus befinner sig i en spännande utveckling mot att bli ett ännu mer levande centrum för fysisk och andlig hälsa. Vår vision är att bli Sveriges främsta alternativa hälsoorganisation.
Hälsans Hus drivs av Stiftelsen Hälsans Hus som funnits sedan 1970-talet med syfte att främja och sprida hälsa. Här finns utövare av både alternativa och konventionella terapier som stärker fysisk, psykisk och andlig hälsa, en veganrestaurang och olika föreningar. Vi hyr ut mottagningsrum och kontor till verksamheterna i huset samt erbjuder vackra konferensrum för möten, konferenser och utbildningar.
Är du vår nästa kollega?
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lokalvård och servicearbete
Är praktiskt lagd och tycker om att lösa vardagens små utmaningar
Har öga för detaljer och vill bidra till en trivsam miljö
Är självständig men också tycker om att möta människor
Har en varm och välkomnande personlighet
Tjänsten innebär att du arbetar som lokalvårdare på Hälsans Hus. Du samarbetar nära våra husvärdar, som du också rapporterar till.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Du ansvarar för den dagliga städningen av konferensrum, toaletter, korridorer, trapphus, väntrum och kontorsutrymmen. Tillsammans med husvärdarna ser du att lokalerna är rena, trivsamma och välkomnande. Du är också delaktig i det löpande arbetet med fastigheten.
Om dig
Du är strukturerad, noggrann och har en positiv inställning. Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av lokalvård, inklusive städning och enklare underhåll.
Tjänstebeskrivning
Städning av konferenslokaler, toaletter, trapphus och korridorer
Lättare städning av utemiljö
Ordna enklare underhåll och ha kontakt med hantverkare vid behov
Kompetens
Städutbildning
Intresse och erfarenhet av tekniskt och praktiskt arbete
Social kompetens och empati
Svenska och engelska i tal och skrift
Omfattning: 50-70 %
Arbetstid: 07.00-11.00, viss helgtjänstgöring förekommer
Vi intervjuar löpande och tillämpar provanställning.
I samband med erbjudande om tjänst kommer vi att se ett utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
skriftligt med personligt brev och CV
E-post: jobb@halsanshusstockholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare ansökan". Arbetsgivare Stiftelsen Hälsans Hus
Fjällgatan 23 B (visa karta
)
116 28 STOCKHOLM Jobbnummer
9530072