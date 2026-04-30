Lokalvårdare till Håbo kommun, vikariat
Håbo Kommun / Städarjobb / Håbo Visa alla städarjobb i Håbo
2026-04-30
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Håbo
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Enköping
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
I Håbo kommun arbetar vi tillsammans för att skapa värde för våra invånare, varje dag, året om. Lokalvården är en viktig del av detta arbete. Vi ser till att skolor, förskolor, sporthallar, äldreboenden och andra kommunala lokaler är rena, trygga och trivsamma för både medborgare och medarbetare. Hos oss blir du en del av ett arbetslag som delar med sig av erfarenheter och kunskap och har nära till skratt. Vår enhet består idag av sju stycken team som har nära samarbete och kontakt med varandra.Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare ansvarar du för daglig städning av kommunens lokaler enligt fastställda rutiner och kvalitetskrav. Arbetet sker på varierande arbetsplatser och innebär både självständiga uppgifter och samarbete med kollegor. Du bidrar till en trygg och trivsam miljö för dem som vistas i våra lokaler.
I rollen ingår:
Daglig lokalvård, som att rengöra golv med maskin eller mopp, damma, torka av ytor och städa toaletter.
Kvalitetssäkring av utfört arbete.
Hantering av material och städutrustning.
Kommunikation med verksamhetens personal vid behov, då vi även jobbar under pågående verksamhet.
Som skiftarbetande lokalvårdare kommer du att tillhöra Resurs-teamet och jobba Dag: 06:00-14:30 jämna veckor och jobba Kväll: 12:30-21:00 ojämna veckor eller tvärt om. Dag-passet innebär att du är resurs i de team som har sjuk- eller semester-frånvaro och får omväxlande arbetsplatser utifrån behov. Kvälls-skiftet har sina bestämda objekt att ansvara för.
Under sommarmånaderna kommer alla att gå upp på dag-skift av säkerhetsskäl.Kvalifikationer
Du behöver kunna behärska svenska i både tal och skrift.
Tidigare arbete med lokalvård i kommunal regi är meriterande. Oavsett tidigare erfarenheter får du en utbildning i våra rutiner.
B-Körkort är meriterande.
Liftkort för saxlift är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som
Du är noggrann, ansvarsfull och har en känsla för service. Du tycker om att arbeta både självständigt och i team och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel, punktlig och visar omtanke i ditt bemötande.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag som hjälps åt och utvecklas tillsammans. Vi värdesätter att du vill lära nytt, bidra med din kompetens och vara med och skapa arbetsglädje.
Du behöver vara både morgonpigg och kunna vara från ditt hem kvällstid.
Urvalsprocess
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Du som är kvalificerad blir uppringd för en telefonintervju.
Efter intervjun kommer de som går vidare i urvalsprocessen kallas till introduktion för provjobb i utvalda arbetsteam.
Provanställning kan komma att tillämpas
KRAV:
Aktuellt utdrag från belastningsregistret måste uppvisas vid introduktion. Tänk därför på att beställa utdrag i god tid hos polisen.
Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap.
Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241)
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA
Arbetsplats
Lokalvårdsenheten Jobbnummer
9884041