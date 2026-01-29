Lokalvårdare till Göteborgs Stadsteater
2026-01-29
Älskar du ordning och reda och vill arbeta bakom kulisserna i en av Göteborgs mest dynamiska kulturmiljöer? Göteborgs Stadsteater söker nu två engagerade och serviceinriktade lokalvårdare som vill vara med och se till att både vår personal och våra besökare får en förstklassig upplevelse, från foajé till scen.
Om arbetsplatsen
Göteborgs Stadsteater arbetar för att ge publiken en varierad repertoar med allt från klassiker och populära komedier till smala, konstnärligt spetsiga och nyskrivna verk. Vårt teaterhus med fyra scener är det största i västra Sverige. Stora scenen och våra mindre, intimare scener ger oss möjlighet att arbeta med olika teaterformat och bidrar med en bred palett för vår repertoar. Göteborgs Stadsteater utgör, tillsammans med Backa Teater och Stora Teatern, Göteborgs Stadsteater AB som är ett av Göteborgs Stads helägda bolag. Tillsammans erbjuder vi invånarna i framför allt staden och regionen teater av hög konstnärlig kvalitet. Arbetet i våra teaterhus kännetecknas av ett nära samarbete över yrkesgränserna och med publiken i centrum.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss ingår du i fastighetsgruppen på Tekniska avdelningen och bidrar till att våra lokaler håller hög kvalitet och upplevs som välkomnande för både publik och personal. Du kommer bland annat arbeta med:
Daglig städning och löpande skötsel:
- Städning av kontor, loger, toaletter och personalutrymmen (dagtid, vardagar).
- Städning av publika ytor som foajé och salonger före, under och efter föreställningar (kvällar och helger).
Planering och ansvar:
- Planera behov och upplägg för städning av publika ytor utifrån teaterns föreställnings- och repetitionsplanering.
- Planera bemanning tillsammans med arbetsledare och instruera extrapersonal.
- Planera inköp av städ- och förbrukningsmaterial.
Specialiserad lokalvård:
- Golvvård anpassad efter olika ytskikt.
- Fönsterputs, spegelputs samt puts av rostfria och mässingsytor.
- Avfallshantering och påfyllning av förbrukningsmaterial.
- Övriga arbetsuppgifter inom fastighet kan förekomma.
Samarbete:
- Arbeta nära övriga kollegor inom fastighetsgruppen för att gemensamt vårda och utveckla våra lokaler.Kvalifikationer
- Flerårig erfarenhet av att med goda resultat arbeta i liknande befattning och i liknande verksamhet (evenemangslokaler/byggnadsminnesmärkta lokaler).
- Erfarenhet av att planera arbetets upplägg och utförande på egen hand.
- Erfarenhet av att leda och instruera extrapersonal.
- Erfarenhet av att arbeta med mindre städmaskiner och olika material/ytskikt.
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
- Förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och se vad som behöver göras.
- Grundläggande datorvana (t.ex. digitala planeringssystem).
- Utbildning inom lokalvård samt ett intresse för teater och kultur ses som meriterande.
Vi erbjuder:
En spännande och annorlunda arbetsplats med härliga kollegor och en unik atmosfär. Tillsammans med teaterns övriga medarbetare blir du en del i ett arbete med målsättningen att skapa och förmedla teater av hög konstnärlig kvalitet och genom sina uppsättningar engagera, skapa debatt, roa och mana människor till eftertanke.
Välkommen med din ansökan!
Göteborgs Stadsteater vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt mångfald tillför verksamheten.
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Göteborgs Stadsteater
Tekla Brookes tekla.brookes@stadsteatern.goteborg.se
