Lokalvårdare till Göteborg
Dannebacken Service AB / Städarjobb / Göteborg
2026-03-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Lokalvårdare till Dannebacken Service AB
Dannebacken Service AB fortsätter att växa och söker nu noggranna, ansvarstagande och serviceinriktade lokalvårdare som vill bli en del av vårt team. Vi erbjuder lokalvård och närliggande tjänster med fokus på kvalitet, hållbarhet och ett personligt bemötande.
Hos oss står professionalism, omtanke och ansvar i centrum. Vi arbetar nära våra kunder för att skapa rena, trivsamma och välfungerande miljöer - och som medarbetare är du en viktig ambassadör för vårt varumärke och våra värderingar.
Om Dannebacken Service AB
Dannebacken Service AB är ett modernt och växande serviceföretag som strävar efter långsiktiga kundrelationer och hög kvalitet i allt vi gör. Vi vill skapa arbetsplatser där människor trivs, känner trygghet och har möjlighet att utvecklas.
Som medarbetare hos oss får du vara en del av ett företag där kvalitet, tydlighet och omtanke går hand i hand - både gentemot kunder och kollegor.
Om rollen
Som lokalvårdare hos oss ansvarar du för att utföra lokalvård och andra närliggande servicetjänster ute hos våra kunder, enligt de arbetsinstruktioner som är avtalade. Arbetet kräver noggrannhet, pålitlighet och en vilja att leverera service med hög kvalitet.
Du arbetar både självständigt och i samarbete med kollegor. Ditt bemötande och din professionalism påverkar hur våra kunder uppfattar Dannebacken Service AB.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
I din roll ingår bland annat att:
Utföra daglig lokalvård enligt arbetsinstruktion ute hos kund.
Säkerställa att redskap, maskiner och material är hela, rena och i gott skick.
Hålla ordning i arbetsrum, fordon, lager och andra utrymmen vi använder.
Rapportera avvikelser till närmaste chef.
Delta i kvalitetsuppföljningar.
Använda våra administrativa system för t.ex. tidsrapportering och ledighetsansökningar.
Delta i arbetsplatsträffar och obligatoriska utbildningar.
Ansvar
Vi söker dig som:
Förstår och arbetar i linje med företagets verksamhetsidé, mål och värderingar.
Utför ditt arbete med hög kvalitet och ett trevligt bemötande.
Följer arbetsinstruktioner, kundkrav och säkerhetsrutiner.
Använder rätt kem, redskap och maskiner.
Bär profilkläder och företagskort enligt riktlinjer.
Följer gällande lagar, krav och policys för tjänsten.
Befogenheter
Du har rätt att:
Säkerställa att du får rätt resurser för att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt (arbetsinstruktioner, skyddsutrustning, schema, utrustning, fordon etc.).
Beställa kem och material via din närmaste chef.
Vidta åtgärder vid avvikelser inom din kompetens.
Föreslå förbättringar och rapportera missförhållanden.
Vi erbjuder
Hos Dannebacken Service AB får du en trygg anställning och möjlighet att utvecklas - både som person och i din yrkesroll. Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor och ett positivt arbetsklimat.
Möjlighet att växa inom lokalvårdsyrket genom interna utbildningar och kompetensutveckling.
Stöttande och engagerade chefer som finns nära verksamheten.
Tydlig introduktion och arbetsinstruktioner så att du känner dig trygg i ditt arbete.
Profilkläder, företagskort och nödvändig utrustning för att kunna arbeta effektivt och säkert.
En arbetsplats där alla idéer välkomnas, och där du kan bidra till utvecklingen av verksamheten.
Ett företag i expansion, vilket skapar goda möjligheter till nya ansvarsområden och långsiktig utveckling.
Vi söker dig som vill växa med oss - och som vill vara en del av ett företag där kvalitet och omtanke är grunden i allt vi gör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: paula.lidstrom@dannebacken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Göteborg".
Dannebacken Service AB (org.nr 556606-2252), http://www.dannebacken.se
Servicechef
Paula Lidström paula.lidstrom@dannebacken.se Jobbnummer
