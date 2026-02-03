Lokalvårdare till förskolor
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Södermalms stadsdelsförvaltning är en del av Stockholms stad och arbetar för att skapa en trygg, hållbar och välfungerande vardag för våra invånare.
Förskoleavdelningen startar under hösten 2025 lokalvård i egen regi. Vi söker nu engagerade lokalvårdare som vill vara med från början och bidra till en service av högsta kvalitet i våra förskolor, öppna förskolor och parklekar.
Vi erbjuder
En meningsfull och spännande roll, där du får möjlighet att göra skillnad, i en nystartad verksamhet.
Individuell introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling.
Friskvårdsbidrag och goda anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Din roll
Som lokalvårdare hos oss arbetar du med daglig städning i förskola, parklek och öppen förskola. Arbetstiden är schemalagd under dagtid. Du kommer att vara en viktig del i att skapa rena och trivsamma lokaler som möjliggör trygg och pedagogisk verksamhet för barn och personal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Daglig städning enligt gällande städrutin.
Beställning och mottagning av städmaterial.
Kvalitetskontroller och egenkontroller.
Säkerställa att städarbetet utförs enligt gällande instruktioner för kemikalier, ergonomi och miljö.
Delta aktivt i utvecklingen av städverksamheten.
Din kompetens och erfarenhet
Du har minst 1-2 års erfarenhet av lokalvård, gärna i förskolemiljö.
Du har utbildning i lokalvård alternativt erfarenhet som arbetsgivare bedömer likvärdig.
God fysisk förmåga är viktigt, då arbetet är rörligt och stundtals fysiskt krävande.
Du talar och skriver svenska obehindrat.
Du är flexibel, serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande.
Du trivs både med att arbeta självständigt och med att samarbeta med kollegor.
Du har goda kunskaper i ergonomi och städteknik.
Du har vana av att använda städmaskiner.
Du är en van användare av smartphones och olika IT-system.
Meriterande
Certifikat SRY BAS, PRYL eller likvärdig utbildning. Betyg i SFI/SAS grund eller motsvarande. Erfarenhet av arbete med miljöanpassad städning och kemikalier. Kunskap om kvalitetsarbete inom lokalvård.
Du behöver kunna visa upp ett godkänt utdrag ur Polisens belastningsregister inför eventuell anställning, då arbetet sker i pedagogisk verksamhet.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Hos Södermalms stadsdelsförvaltning värdesätter vi mångfald, jämställdhet och nytänkande. Vill du vara med och utveckla en hållbar och kvalitativ lokalvård från grunden? Sök redan idag!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
Månadslön
