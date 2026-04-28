Lokalvårdare till familjärt företag

2026-04-28


Vi söker en ansvarsfull, noggrann och motiverad medarbetare som vill bli en del av vårt växande städföretag.

Dina arbetsuppgifter
Städning av lokaler (kontor, hem och andra objekt)
Säkerställa renlighet och ordning enligt företagets standard
Arbete både självständigt och i team

Arbetsplats:
De flesta av våra kunder finns i områden kring Göteborg, Kungälv och Stenungsund.

Kvalifikationer
Noggrannhet och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta i team
Punktlighet och pålitlighet
Vilja att arbeta och utvecklas
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande men inget krav

Vi erbjuder:
Timlön: 160 kr/timme + semesterersättning
Stabil anställning i ett litet och vänligt team
Flexibelt arbetsschema
All nödvändig arbetsutrustning
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget
Deltidsanställning 50-75%

Övrig information:
Vi välkomnar även ukrainare att söka - vi vill bidra till att underlätta inträde på arbetsmarknaden. På arbetsplatsen talar vi flera språk: litauiska, ryska, engelska och grekiska, vilket underlättar kommunikationen.
Vi ser fram emot din ansökan,
Happy House i Kungälv AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: airidabruzaite33@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Happy House i Kungälv AB (org.nr 559402-9059)

Jobbnummer
9881372

