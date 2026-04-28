Lokalvårdare till familjärt företag
2026-04-28
Vi söker en ansvarsfull, noggrann och motiverad medarbetare som vill bli en del av vårt växande städföretag.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Städning av lokaler (kontor, hem och andra objekt)
Säkerställa renlighet och ordning enligt företagets standard
Arbete både självständigt och i team
Arbetsplats:
De flesta av våra kunder finns i områden kring Göteborg, Kungälv och Stenungsund.Kvalifikationer
Noggrannhet och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta i team
Punktlighet och pålitlighet
Vilja att arbeta och utvecklas
Tidigare erfarenhet av städning är meriterande men inget krav
Vi erbjuder:
Timlön: 160 kr/timme + semesterersättning
Stabil anställning i ett litet och vänligt team
Flexibelt arbetsschema
All nödvändig arbetsutrustning
Möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget
Deltidsanställning 50-75%
Övrig information:
Vi välkomnar även ukrainare att söka - vi vill bidra till att underlätta inträde på arbetsmarknaden. På arbetsplatsen talar vi flera språk: litauiska, ryska, engelska och grekiska, vilket underlättar kommunikationen.
Vi ser fram emot din ansökan,
Happy House i Kungälv AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: airidabruzaite33@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Happy House i Kungälv AB
