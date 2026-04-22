Lokalvårdare till Enhet 371 Garpenberg (kopia)
BehovsanställningTillträde så snart som möjligt
Vem söker vi?Nu söker vi en noggrann lokalvårdare till vårt team där serviceanda och resultat står i fokus. Vi erbjuder ett viktigt arbete som bidrar till ökad trivsel hos våra kunder där serviceleveransen håller god kvalitet vilket leder till hög kundnöjdhet.I tjänsten ingår bland annat städ inom kontor, matsalar, trapphus och entréplan samt uppgifter som att tömma kontorsavfall, fönsterputs och hålla städvagn och skurmaskiner rena.
Om Enhet 371 Garpenberg
Lokalvård bedrivs i Garpenberg på Boliden gruvan ovan och under jord. Vi är 20 st som arbetar här inom lokalvården. Våra arbetstider är 06.00 till 14.30 vardag som helg.
Du bör ha körkort och bil för att kunna ta dig hit och hem.
Platsen kan bli tillsatt innan tiden går ut för sökning.
Vem är du?
Du är över 18 år
Krav för tjänsten är att du har SRY yrkesbevis eller liknande utbildning så som PRYL eller motsvarande
Du har erfarenhet av arbete inom professionell städning sedan tidigare
Har du erfarenhet av golvvård är det ett plus
Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
Du ser din betydelse i nöjda kunder, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
Du talar svenska och kan läsa och förstå städ instruktioner på svenska
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23 Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
776 98 GARPENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Anders Eriksson anders.eriksson@compass-group.se Jobbnummer
9868821