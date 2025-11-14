Lokalvårdare till Coor i Branäs
Vill du ha ett extrajobb där du får arbeta i vacker fjällmiljö och vara en del av vinterglädjen i Branäs? Vi söker just nu Dig som vill jobba extra med städning av skidstugorna under skidsäsongen 25/26.
Välkommen till Coor- hos oss är du skillnaden!
På Coor erbjuder vi service i världsklass - och i Branäs får du dessutom göra det bland gnistrande snö och härliga fjällvyer!
Coor är en stabil arbetsgivare med en varm kultur där du kan växa i din roll och i ditt arbete.
Hos oss blir du en del av ett energiskt team där vi hjälps åt, har roligt på jobbet och där samarbetet är nyckeln till framgång.
Vad kommer du att få arbeta med?
Vi vill bli fler i vårt glada gäng på underbara Branäs Fritidscenter under vintersäsongen december till april.
Som en del av vårt team jobbar du med avresestädning av stugor och lägenheter - främst på torsdagar och söndagar, när gästerna reser hem och nya semestergäster anländer.
Du ser till att varje boende är skinande rent och redo för nästa familjs fjälläventyr - en viktig del i att skapa den där magiska känslan som får gästerna att längta tillbaka.
Vi tror att du är:
-
Noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
-
En positiv lagspelare som gillar att göra ett bra jobb
-
Någon som trivs med att arbeta i tempo - och kanske tar en sväng i backen efteråt!
Hos oss får du ett aktivt och glädjefyllt extrajobb i en fantastisk miljö där fjäll, frisk luft och arbetsglädje går hand i hand.
Vem är du?
Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är en flexibel, pålitlig och positiv person.
Det är meriterande om du:
- Tidigare har arbetat inom lokalvård
- Har B-körkort och tillgång till bil
Vi erbjuder
- En varm arbetskultur
- Fast lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag

Om tjänsten
- Anställningsform: Timanställning
- Sysselsättningsgrad: Timanställning
- Arbetstid: Torsdag 10:00-14:00 Söndag 10:00-14:00
- Startdatum: December 2025
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning utför vi även bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vid frågor kontakta: branas@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
