Lokalvårdare till Campusavdelningen, intermittent
2025-09-25
Örebro Universitets verksamhet och lokaler växer hela tiden. Trivseln i våra lokaler är betydelsefull och vi fäster stor vikt vid att ha en trevlig och ren miljö.
Universitetet driver större delen av lokalvården i egen regi med ca 30 medarbetare där vi arbetar med att vara en modern lokalvårdsorganisation med fokus på miljö och kvalité. Vi söker nu lokalvårdare som med kort varsel kan arbeta vid de tillfällen som vår ordinarie personal är frånvarande.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare utför du daglig städning av universitetets lokaler, såsom lärosalar, grupprum, hörsalar, toaletter, personalrum, kontor och allmänna ytor, storstädning och golvvård. Helgstädning förekommer.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som Lokalvårdare är du mycket noggrann, plikttrogen och självgående. Du behöver vara flexibel då anställningsbehov kan uppkomma med kort varsel. Ordinarie arbetstid är mellan 06:30 till 15:00 men det kan innebära att arbetstiden ibland börjar 05:45 så det är bra om du är morgonpigg.
Har du erfarenhet av från lokalvårdsyrket är det meriterande.
Stor vikt läggs också vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt, samt god samarbetsförmåga. Ett positivt förhållningssätt och förmågan att se möjligheter är viktiga egenskaper.
Information
Anställningen är intermittent vilket innebär att den är baserad på ett tillfälligt behov per timme. Överenskommelse om arbetstid fattas i samråd med verksamheten. Närmare upplysningar lämnas av Carina Boman-Helgesson carina.helgesson@oru.se
, eller lokalvårdssamordnare Marika Kroon marika.krohn@oru.se
.
Ersättningen som baseras på arbetade timmar/månad betalas ut i efterhand och följer gällande kollektivavtal.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Genom att ansöka via denna sida uppmanas du att fylla i personuppgifter som möjliggör för arbetsgivaren att skapa anställningsbevis och kontakta dig med erbjudande om arbete under en tillfällig period. Uppgifterna som lämnas i och med denna ansökan är inte en garanti för att arbetstillfällen kommer att erbjudas.
Anställningen är intermittent vilket innebär att den är baserad på ett tillfälligt behov per timme.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Universitet
(org.nr 202100-2924) Arbetsplats
Örebro universitet Jobbnummer
9526783