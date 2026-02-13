Lokalvårdare till Blomman vårdcentral
Experterna i Malmö AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-02-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experterna i Malmö AB i Malmö
, Lund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Vår målsättning är att utveckla verksamheten utifrån de behov och den service som våra patienter efterfrågar. En välfungerande och trygg miljö är en viktig del i detta arbete.
Vi söker nu en medarbetare på deltid med erfarenhet av lokalvård och städning. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med lokalvård inom vårdverksamhet. Du ska ha god kännedom om hygienrutiner och förstå vikten av noggrant och strukturerat arbete i en vårdmiljö.
Vi söker dig som är noggrann, effektiv och ansvarstagande. Du arbetar självständigt, tar initiativ och bidrar till en trivsam och välskött arbetsmiljö.
Tjänsten avser deltid enligt överenskommelse.
Vi rekryterar löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: emma.sangberg@blommanvardcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokalvårdare Blomman VC". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Experterna i Malmö AB
(org.nr 556967-1422)
Celsiusgatan 35 (visa karta
)
212 14 MALMÖ Arbetsplats
Blomman Vårdcentral Kontakt
Enhetschef
Emma Sångberg emma.sangberg@blommanvardcentral.se Jobbnummer
9741306