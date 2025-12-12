Lokalvårdare till Bemanningspoolen Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Bemanningspoolen är en intern bemanningsorganisation inom Regionservice. Vårt uppdrag är att bistå serviceverksamheterna med upplärda vikarier som kan täcka vakanser vid kortare eller längre frånvaro hos ordinarie personal.
Nu välkomnar vi dig som vill arbeta som lokalvårdare hos oss i Lund och som vill bidra med ditt engagemang och arbetsglädje till vårt team. Tjänsten innebär att du arbetar som timvikarie i Regionservice vilket betyder att du stöttar de olika verksamheterna med din kompetens i det dagliga arbetet. Det är ett arbete som erbjuder stor variation och omväxling.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera.
Som medarbetare i Bemanningspoolen stöttar du flera olika yrkeskategorier, till exempel lokalvård, transport och måltidsservice.
Just nu är det lokalvårdare vi söker. I rollen som lokalvårdare arbetar du med bland annat städning/lokalvård av mottagningar, avdelningar, kontorsutrymmen och allmänna ytor. Även patientnära städ och smittstäd ingår.
Arbetet sker i sjukhusmiljö och du jobbar sida vid sida med bland annat sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och vaktmästare. I ditt dagliga arbete har du även kontakt med de patienter som vistas i lokalerna.
Då vi har verksamhet måndag till söndag kan arbetstiden innehålla både helg- och kvällstjänstgöring. Arbetstiderna kan variera och behov kan finnas under dygnets alla timmar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är minst 18 år och som har en avslutad gymnasieutbildning eller likvärdig. Därtill har du god datorvana. Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har lokalvårdsutbildning, SRY, dansk hygienstandard, INSTA800 och/eller arbetslivserfarenhet inom lokalvård. Även tidigare erfarenhet av arbete inom servicebranschen är meriterande.
Vidare brinner du för att ge god service och vill vara med och skapa en bra och trevlig vårdmiljö för Skånes patienter. Ett gott bemötande och en hög servicenivå har en avgörande betydelse för patientens sjukhusvistelse. Därför vill vi att du är positiv, tillmötesgående och har ett genuint intresse för serviceyrket. Det är också viktigt att du är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete. Känner du igen dig på denna beskrivning så kommer vi att trivas tillsammans!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
