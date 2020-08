Lokalvårdare till Axcell i Växjö - Axcell Fastighetspartner Sydost AB - Städarjobb i Växjö

Axcell Fastighetspartner Sydost AB / Städarjobb / Växjö2020-08-26Axcell är en heltäckande leverantör av tjänster inom Facility Management och levererar till kommersiella, offentliga och privata fastighetsägare. På kort tid har bolaget etablerat sig i södra Sverige och verksamheten bedrivs för närvarande från våra huvudorter Borås, Jönköping, Kalmar, Värnamo, Växjö, Linköping och Malmö. Läs mer på www.axcell.se Axcell Fastighetspartner söker nu dig som vill arbeta med lokalvård i Växjö. Vi söker dig som är ansvarsfull och trivs med att arbeta med frihet under ansvar. Att du är en person som ger hög service till alla våra kunder är en självklarhet från oss. Har du det som krävs för att vara en del av vår framgångsresa?I rollen som lokalvårdare hos oss arbetar du nära våra kunder för att ge hög service. Du har dagligen kontakt med kunder och ger dem den service de behöver. Du kommer att arbeta med flera olika fastigheter och områden i Växjö.I dina dagliga uppgifter ingår bland annatHotellstädTrappstädKontorsstädByggstädRut-tjänster hemma hos privatkunderDaglig kundkontaktArbetets omfattningHeltid. Start enligt överenskommelse. Du kommer att tillhöra kontoret i Växjö.UtvecklingsmöjligheterAxcell Fastighetspartner är i en expansiv fas och ett företag som har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Vi värnar om våra anställdas utveckling och satsar på utbildning och vidareutveckling för våra medarbetare. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Vi är anslutna till kollektivavtal.2020-08-26Vi söker dig med tidigare arbetserfarenhet av service med att bemöta kunder. Det är en självklarhet att du tycker om att ha ett praktiskt arbete där du får röra dig mycket.Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet som lokalvårdare.B- körkort är ett krav för tjänsten.För att lyckas i rollen som lokalvårdare hos oss på Axcell är du serviceinriktad, engagerad, ansvarstagande och gillar de utmaningar som du ställs inför. För tjänsten är det viktigt att du kan ta egna initiativ och gillar att arbeta med frihet under ansvar. Det är också en självklarhet att du tycker om att arbeta fysiskt med kroppen . Vi ser att du är en lagspelare som sprider glädje till dina kollegor och kunder.Vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till Andreas Eriksson filialchef för Växjö, på tel. 0470-515374 Sista ansökningsdag 2020-09-13, observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-13Axcell Fastighetspartner Sydost AB5334269