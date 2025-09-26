Lokalvårdare till anstalten Västervik
Kriminalvården, Anstalten Västervik / Städarjobb / Västervik Visa alla städarjobb i Västervik
2025-09-26
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Anstalten Västervik i Västervik
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Västerviks verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/vastervik-norra/#verksamhetPubliceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Arbetet som lokalvårdare består av lokalvård av anstaltens entréutrymmen, korridorer, administrationslokaler, sysselsättningslokaler, personalutrymmen samt utrymmen där klienter kan vistas. Det förekommer även periodiska insatser med storstädning av utrymmen där vi använder oss av städmaskiner som skurmaskin och mattvätt. Kvalifikationer
Du är lyhörd, serviceinriktad och utför dina arbetsuppgifter på ett noggrant, strukturerat och systematiskt sätt. Dina personliga egenskaper är mycket viktiga och vi söker dig som har god samarbetsförmåga men även god förmåga att kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du känner ett ansvar för lokaler och arbetsmiljö och gör fortlöpande bedömningar avseende behov av olika arbetsinsatser. Som person har du en positiv attityd till din omgivning.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Tidigare arbetslivserfarenhet som lokalvårdare
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du har:
• Fullständig gymnasiekompetens
• Relevant utbildning inom lokalvård
• Erfarenhet av arbete som lokalvårdare i Kriminalvården.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på:https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av
rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Anstalten Västervik Kontakt
Rekryteringsspecialist
Sandra Leth sandra.leth@kriminalvarden.se Jobbnummer
9527475