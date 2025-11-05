Lokalvårdare till anstalten Kumla
Kriminalvården, Anstalten Kumla / Städarjobb / Kumla
2025-11-05
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhetPubliceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga lokalvårdare ansvarar du för regelbunden tillsyn och städning av anstaltens entréutrymmen, administrationslokaler, besöksavdelning, sjukvårdsmottagning, personalutrymmen och övriga gemensamma lokaler. Akuta insatser i form av saneringsarbete kan förekomma.Kvalifikationer
För att trivas och fungera i vårt team behöver du ha god samarbetsförmåga och lätt för att anpassa ditt förhållningssätt till olika omständigheter. Du behöver vara självgående och ta ansvar för att arbetet blir väl utfört. Du har intresse, vilja och förmåga att hitta bra lösningar och uppfattas som serviceinriktad. Du bör ha en god fysisk förmåga för att klara ett aktivt arbete varje dag.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Erfarenhet av lokalvårdsarbete
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande
* Utbildning i lokalvård/städteknik
* Erfarenhet av sjukvårdsstäd eller saneringsarbete
* Erfarenhet av städning i offentlig förvaltning
* Fullständig gymnasiekompetens
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
