Lokalvårdare till Angeredsgymnasiet
Göteborgs kommun / Städarjobb / Göteborg
2026-01-13
Om arbetsplatsen
Serviceorganisationen för område Centrum ansvarar för lokal- och fastighetsfrågor, inventarier, skolmåltid, lokalvård och vaktmästeri på områdets skolor.
De skolor som ingår i området är Angeredsgymnasiet, The International High School, Hvitfeldtska- och Schillerska Gymnasiet. Till vår serviceorganisation söker vi nu en kvalificerad lokalvårdare.
Huvuduppdraget ligger på Angeredsgymnasiet med ca 850 elever. Vi är en gymnasieskola med både nationella- och introduktionsprogram samt Riksgymnasium för elever med funktionshinder. Här är glädje och lust lika självklara inslag som kunskap och utveckling. Vi är övertygade om att elever som trivs och får vistas i en bra och trivsam miljö känner arbetsglädje också lyckas bättre med studierna.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en medarbetare inom lokalvård till Angeredsgymnasiet.
Vi inom serviceorganisationen är en intern service- och stödfunktion till skolan och vi står för ett gott bemötande och arbetar för att uppnå en god kvalité. Vårt arbete gör skillnad och vi söker dig som vill vara med att påverka så elever och personal ska få en så god lärandemiljö och arbetsmiljö som möjligt!
Du samordnar tillsammans med dina kollegor det dagliga arbetet på arbetsplatsen för att bland annat upprätthålla rena och fräscha lokaler. Du arbetar utifrån ett bra förhållningssätt mot dina kollegor inom lokalvårdsenheten för att uppnå de gemensamma målen som är uppsatta för verksamheten avseende städ, service och kvalité. Vi har ett samarbete med serviceenheterna på Schillerska och Hvitfeldtska gymnasiet och stöttar varandra vid behov.
De dagliga arbetsuppgifterna inom lokalvård består av städning av bl.a. klassrum, toaletter, korridorer, övriga gemensamma ytor, arbets- och personalrum, samt städning hos extern aktör. Golvvård, avfallshantering och återvinning är andra moment som ingår. I tjänsten ingår även ansvar för planering av såväl den dagliga städningen som planering av extra insatser som t.ex. storstädning, flytt av möbler vid lov etc. Egenkontrollen görs av arbetslaget där du är en viktig pusselbit. Vi har ingen städledare, vi arbetar tillsammans och ansvarar gemensamt för vårt uppdrag. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Andra arbetsuppgifter inom vår serviceenhet som exempel värdskap och vaktmästeri kan komma att bli aktuella. Tunga lyft ingår.
Vid uthyrningar av skolan kan det innebära såväl förskjuten arbetstid som beredskapstjänstgöring med kvälls- och helgarbete.
Arbetet utförs dagtid enligt schema med start kl.06:00-14:30Kvalifikationer
- Dokumenterad SRY, PRYL, CLV eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och yrkeserfarenhet inom lokalvård.
- Du har erfarenhet av arbete som lokalvårdare, gärna inom förskola, skola, kontor eller äldreomsorg. Erfarenhet av arbete med ungdomar är meriterande.
- Erfarenhet av att hantera olika städmetoder för olika typer av städning samt kunskap och erfarenhet av olika typer av golvvård. Hantera olika typer av städmaskiner så som exempelvis kombi- och polering.
- Planera och genomföra arbetsuppgifterna på ett strukturerat sätt och tycker om att arbeta självständigt. Kunna ta initiativ, stresstålig.
- Ett serviceinriktat förhållningssätt ser vi som en självklarhet.
- Du har mycket god förmåga att kunna arbeta tillsammans med andra men du ska även kunna arbeta självständigt efter arbetsschema och instruktioner.
- Kommunikation och ett gott samarbete med medarbetare, chefer och övrig personal på skolan är en viktig del av uppdraget. Därför ställs krav på att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
- Grundläggande IT-kunskaper krävs för att kunna hantera e-post och smartphone för att använda personalsystem samt kommunicera via mail med chef och kollegor.
- Tunga lyft förekommer i tjänsten, så därför är god fysik ett krav.
Vi ser det som en självklarhet att du har ett brinnande intresse av att arbeta utifrån ett ergonomiskt, miljömedvetet och pedagogiskt synsätt.
Vi ser det som en självklarhet att du vill arbeta efter Göteborgs stads gemensamma förhållningssätt:
• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt
Utbildningsförvaltningen erbjuder både friskvårdsersättning, cykelförmån och för bättre hälsa har vi rökfri arbetstid.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Semesterlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/83".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Ann Wandeby, Servicechef ann.wandeby@educ.goteborg.se 031-3671540
9681398