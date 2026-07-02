Lokalvårdare / städare
Predx AB / Städarjobb / Helsingborg Visa alla städarjobb i Helsingborg
2026-07-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Predx AB i Helsingborg
Söker lokalvårdare / städpersonal
Vi söker en noggrann och ansvarsfull lokalvårdare.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.
Erfarenhet av flyttstädning, hemstädning och trappstädning är ett krav.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Noggrann, pålitlig och serviceinriktad.
Grundläggande kunskaper i svenska är meriterande.
Vi erbjuder:
Trevlig arbetsmiljö.
Goda arbetsvillkor.
Lön enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: Info@predx.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Predx AB
(org.nr 559266-2927) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9990376