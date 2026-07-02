Lokalvårdare / städare

Predx AB / Städarjobb / Helsingborg
2026-07-02


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Söker lokalvårdare / städpersonal

Vi söker en noggrann och ansvarsfull lokalvårdare.

Publiceringsdatum
2026-07-02

Kvalifikationer
B-körkort är ett krav.

Erfarenhet av flyttstädning, hemstädning och trappstädning är ett krav.

Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.

Noggrann, pålitlig och serviceinriktad.

Grundläggande kunskaper i svenska är meriterande.

Vi erbjuder:

Trevlig arbetsmiljö.

Goda arbetsvillkor.

Lön enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: Info@predx.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Predx AB (org.nr 559266-2927)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9990376

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