Lokalvårdare / Städare
2026-03-09
, Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Lilla Edet
Nu söker vi efter en ny kollega till vårat team!
Vi är ett mindre familjeägt företag utanför Nossebro. Vi jobbar i områdena runt omkring med hemstädning, kontorsstädning, flyttstädningar och mycket mer.
Vi börjar växa och ha fullt upp på dagarna därav har vi behov av nya kollegor. Jobbet är dagtid!
Krav är körkort B
Tala svenska, polska eller ukrainska är meriterande
Tidigare erfarenhet är meriterande
Vi söker efter någon som är engagerad, noggrann, en som fungerar väl i team men även kan jobba självständigt på dagarna, tillförlitlig, lättsam men också har nära till skratt!
Känner du att detta passar in på dig eller någon du känner? Hör av dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: f.hemservice@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Främmestadsvägen 33 (visa karta
)
465 97 NOSSEBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Ansvarig
