Lokalvårdare/städare - Social Empowerment Worknet i Sverige AB - Städarjobb i Norrköping

Social Empowerment Worknet i Sverige AB / Städarjobb / Norrköping2021-04-15Fräscht och fint/De gröna städarna är en registrerad bifirma till SE Worknet AB.Vi finns numera både i Norrköping och Linköping.Det är oftast från något av kontoren du utgår på dagens uppdrag.Läs gärna på om oss på vår hemsida! Vi söker både killar och tjejer i olika åldrar - då blir det roligare på jobbet!Vill du bara ha möjlighet att hoppa in då och då är det också möjligt.Kraven på den som vill bli en i vårt gäng är ganska enkla:Du ska vara intresserad av att lära dig och se din utveckling som något positivtDu ska vara bra på att passa tider och kunna svenska i tal och skrift - och inte vara obekväm med ny teknik!Det är bra om du har B-körkort (manuell låda) - och gärna tillgång till egen bil.Du ska vara beredd att visa utdrag ur belastningsregistretSjälvklart är det en fördel om du redan har erfarenhet av städbranschen - men det är inget absolut krav!Bli en av oss!Arbetet består i att du ofta arbetar hemma hos våra kunder. I vissa fall är kunderna hemma, ibland inte. Social kompetens ser vi som en självklarhet liksom lyhördhet för kundernas önskemål.Du kommer att få internutbildning hos oss. Utbildningen består av en teoretisk del som sammanflätas med praktik med handledning. Det är viktigt att du känner dig trygg i yrket för att du ska kunna göra en bra insats.Utbildningen fortsätter under hela anställningstiden.Och du - det finns alltid möjlighet att avancera i företaget!Vi använder TimeWave, som är ett digitalt verktyg där all kundfakta du behöver är samlad. Du har därmed all nödvändig information i mobilen.Eftersom städyrket är en bransch i stark förändring är det viktigt att du har med dig det i tanken då du söker dig till detta yrke.På en föränderlig marknad är kundens behov ständigt i fokus. Du ska se konkurrens som en stark fördel eftersom det vässar dig inom yrket.2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-05-14Social Empowerment Worknet i Sverige ABHospitalsgatan 5560228 Norrköping5692608