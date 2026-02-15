Lokalvårdare/städ på Kukkolaforsen
Kukkolaforsen Turist & Konferens AB / Städarjobb / Haparanda Visa alla städarjobb i Haparanda
2026-02-15
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kukkolaforsen Turist & Konferens AB i Haparanda
Kukkolaforsen är ett turist och konferens centra vid Torneälven 15 min norr om Haparanda.
Här bedrivs ett kultur fiske med håvar.
Vi söker någon som är noggrann och har ett bra tempo. Ibland är det stressigt att hinna färdigt innan det kommer nya gäster.
Vi är ett trevligt team som hjälper varandra och ser till att våra gäster får det bra!
Det är viktigt att du kan ta dig själv fram och tillbaka för arbetstiderna passar inte med lokaltrafiken.
Vi har stugor, camping , restaurang, bastur som ska städas varje dag.
Det är viktigt att du är positiv och har ett snabbt tempo.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: johannah@kukkolaforsen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städtjänst 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kukkolaforsen Turist & Konferens AB
(org.nr 556757-4776)
Kukkolaforsen 184 (visa karta
)
953 91 HAPARANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kukkolaforsen Turist & Konferens AB Kontakt
ägare
Johannah Spolander johannah@kukkolaforsen.se 092231000, 0709548145 Jobbnummer
9743253