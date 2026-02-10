Lokalvårdare Specialservice
A. Lilja & Co Städnings AB / Städarjobb / Luleå
2026-02-10
Lilja & Co är ett norrbottniskt städ-och arbetsplatsserviceföretag med ursprung från 1963. Vår verksamhet bedrivs med personal på orterna Luleå, Piteå, Boden och Kalix. Våra kunder utgörs av lokala, nationella och internationella företagskunder och privatmarknad.
Lilja & Co är samarbetspartnern för er som vill ha en flexibel leverantör med lång erfarenhet, stabila leveranser med ett personligt engagemang, det vi kallar -Rent personligt.
Vem söker vi?
Till vår specialavdelning söker vi en person som gillar att variation i sin arbetsdag. Du är självgående med hög servicekänsla och noggrannhet. Du vill leverera ett gott resultat, bra service och bidra till en god laganda i företaget. Vi ser gärna att ni har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. SRY eller motsvarande är meriterande.
Arbetsuppgifterna
Lilja & Co behöver medarbetare som vill arbeta på vår specialavdelning som utför arbetsuppgifter såsom flyttstädning, golvvård, fönsterputs, storstädning m.fl. Gruppen Specialservice stödjer även verksamheten med dagligstädning vid behov.
Du som söker bör vara självgående med hög servicekänsla och noggrannhet.
Körkort är ett krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: jobb@lilja-co.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A. Lilja & Co Städnings AB
(org.nr 556588-6420)
Svetsargränd 8
)
974 32 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lilja & Co
9735241