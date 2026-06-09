Lokalvårdare sommarvikarier
SOL Facility Services AB / Städarjobb / Göteborg Visa alla städarjobb i Göteborg
2026-06-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SOL Facility Services AB i Göteborg
, Varberg
, Uddevalla
, Jönköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Nu söker vi flera erfarna personer inom lokalvård. Du kommer att jobba med städning runt om i Göteborg.
Arbetstiderna är schemalagda varierande under dag- och kvällstid alla dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar kontorsstädning, toalettstädning, rengöring av gemensamma ytor, tömning av papperskorgar, påfyllning av förbrukningsmaterial samt övriga förekommande städuppgifter.
Vem söker vi?
Du har goda kunskaper i svenska.
Minst 1 års erfarenhet av lokalvård
Meriterande är om du har B-körkort
Förmåga att samarbeta med andra människor
Engagerad i det du gör och flexibel
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med kollegor från hela världen. Hos SOL Facility Services omfattas du av kollektivavtal med försäkringar, tjänstepension och du erbjuds fackliga relationer.
Urval sker löpande så tveka inte att söka rollen redan idag.
Välkommen med din ansökan!
SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som erbjuder städ-, underhålls-, bemannings- och affischeringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i besöksintensiva miljöer som kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler. Som en del av den familjeägda servicekoncernen SOL, med bas i Finland, har vi över 14 000 medarbetare och bedriver verksamhet i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige. I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland.
Sökord: städ, städare, cleaner, cleaning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SOL Facility Services AB
(org.nr 556355-1349)
171 54 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9955706