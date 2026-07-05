Lokalvårdare sökes till Tranemo Städfirma AB
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2026-07-05
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Tranemo Städfirma söker engagerade och noggranna lokalvårdare. Vi växer och behöver fler medarbetare som vill vara en del av vårt team. Vi söker dig som är noggrann och ansvarsfull och serviceinriktad. Kan arbeta både självständigt och i team. Är punktlig och har positiv inställning. B-körkort är ett stort krav och du skall kunna kommunicera på svenska.
Ni kan nå mig på telefonnummer : 0706040284
Arbetsuppgifter:
städning av kontor, företag och lokaler.
Städning hos privatpersoner.
Säkerställa hög kvalitet och god service hos våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Via mejl eller telefon
E-post: tranemostadservice@live.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Städfirma AB
(org.nr 559330-2556)
Gislavedsvägen 14 (visa karta
)
514 93 AMBJÖRNARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992797