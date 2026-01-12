Lokalvårdare sökes till Sotenäs!

Fixa't Städ & Service Väst AB / Städarjobb / Sotenäs
2026-01-12


Är du en person som trivs med att jobba med människor?
Är du flexibel och ansvarstagande?
Som lokalvårdare på Fixa 't har du en viktig roll - vi har kunderna i fokus och
jobbar med hjärtat för att ge våra kunder bästa service!

Arbetsuppgifter - om arbetet
Du kommer att arbeta med ett varierande och roligt arbete inom städ både privat och företag.
Du arbetar självständigt och oftast i grupp.
Vi söker dig som kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag mellan kl 8-17 och även helger vid behov.

Dina personliga egenskaper
Utöver detta ser vi gärna att du är en positiv och utåtriktad person.
Du kan kommunicera på svenska eller engelska. Vi tror att du liksom vi tycker om att
arbeta med städning och service samt drivs av att göra kunden nöjd och ge det där
lilla extra!

Publiceringsdatum
2026-01-12

Kvalifikationer
• Gärna erfarenhet av liknande arbete inom städ, utbildning är ej ett krav.
• Tala svenska eller engelska
• Körkort B krävs

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: info@fixatstadservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fixa't Städ & Service Väst AB (org.nr 556959-9342)
Torggatan 20B (visa karta)
456 61  HUNNEBOSTRAND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Gunilla Mathiasson
info@fixatstadservice.se

Jobbnummer
9679811

