Lokalvårdare sökes till Matrix förskola (40 %)
Apolloniosskolan AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-26
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Matrix förskola är en trivsam och inkluderande förskola där vi strävar efter att skapa en trygg, ren och inspirerande miljö för både barn och medarbetare. Nu söker vi en engagerad, ansvarsfull och noggrann lokalvårdare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-26Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare ansvarar du för den dagliga städningen av våra lokaler och bidrar till att skapa en ren, hygienisk och välkomnande miljö för barn, vårdnadshavare och personal.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lokalvård, gärna inom förskola eller skola.
Är noggrann, ansvarstagande och självgående.
Har ett öga för detaljer och arbetar med hög kvalitet.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Har ett professionellt bemötande och stor känsla för service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En tillsvidaretjänst på 40 % (16 timmar per vecka), med möjlighet till utökad tjänstgöring vid behov.
En trygg arbetsplats med engagerade och trevliga kollegor.
God arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat.
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor.
Arbetstid:
Måndag–torsdag: kl. 11.00–14.00
Fredag: kl. 11.00–15.00
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och välkomna en ny medarbetare till Matrix förskola! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: matrixskola@yahoo.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apolloniosskolan AB
(org.nr 559104-3798), https://www.matrixforskola.se/
Åvingegränd 21 (visa karta
)
163 68 SPÅNGA Arbetsplats
Matrix förskola Jobbnummer
10011599