Lokalvårdare sökes till kunduppdrag

A 95 Consulting AB / Städarjobb / Motala
2025-11-07


Vi söker nu en lokalvårdare till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder. Du kommer att vara anställd av A 95 Consulting och arbeta på plats hos kunden. Rollen passar dig som är noggrann, självgående och trivs med att skapa ordning och trivsel i olika miljöer.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

2025-11-07

Arbetsuppgifter
Daglig städning av kontor, korridorer och gemensamma utrymmen
Påfyllning av material och hantering av avfall
Säkerställa att lokalerna alltid är rena och inbjudande

Vi erbjuder:
Anställning hos A 95 Consulting och uppdrag hos kund
Trevlig arbetsmiljö med bra gemenskap
Möjlighet till utveckling inom lokalvård och service

Kvalifikationer
Självständig, noggrann och ansvarstagande
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Svenska i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
591 35  MOTALA

