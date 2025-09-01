Lokalvårdare sökes till Aneby kommun
2025-09-01
I Aneby kommun tar vi avstamp i en värdegrund som bygger på Öppenhet, Utveckling och Ansvar. Vår ambition är att alltid vara lyhörda för framtiden och på så vis forma en effektiv verksamhet i framkant.
Vi söker dig som vill börja arbeta inom lokalvården i Aneby kommun. Vi erbjuder dig ett arbete i en liten organisation, där du får möjlighet att utvecklas och utmanas i din roll som lokalvårdare. På lokalvårdsenheten bryr vi oss om varandra och strävar efter en hjälpsam kultur där trivsel och engagemang är i fokus.
Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: https://aneby.se/sidor/kommun-och-politik/jobba-hos-oss.htmlPubliceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Huvuduppdraget för våra lokalvårdare är att tillsammans se till att våra fastigheter är välskötta och välstädade så att verksamheterna får så goda förutsättningar som möjligt. Lokalvårdsarbetet utförs på dagtid i lokaler där verksamhet pågår. Vi städar i skolor, förskolor, äldreboende, sporthallar, bibliotek och kontorslokaler. Främst kommer ditt uppdrag bestå av daglig, professionell- och hygienisk städning samt storstäd.
Du, tillsammans med dina kollegor, planerar och utför arbetet med hög kvalité.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du har lätt för att skapa goda relationer och har ett gott bemötande mot både kunder och kollegor.
Vi har en varierande vardag och hjälper varandra för att lösa det dagliga arbetet, vilket kräver att du trivs med att vara flexibel, kunna göra löpande prioriteringar, samt är stresstålig. Vi arbetar både självständigt och som arbetslag och söker därför dig som har god samarbetsförmåga.
Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet samt utbildning av lokalvård är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi värdesätter de kvalitéer som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna manliga sökande.
Körkort B är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Du behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret och arbetstillstånd innan anställning.
Ansök redan idag! Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Eventuell kontakt från rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275191". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498) Arbetsplats
Aneby kommun, Kommunserviceavdelningen Kontakt
Enhetschef
Kalle Tegenfeldt kalle.tegenfeldt@aneby.se 0380-46316 Jobbnummer
9484848