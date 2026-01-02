Lokalvårdare sökes, start omgående!
2026-01-02
Vi på SSP är en av Nordens största aktörer inom lokalvård - och vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och vill bidra till en ren, trivsam och välkomnande miljö för våra kunder. Hos oss är du skillnaden!
Vilka är vi?
På SSP gör vi mer än att städa - vi skapar arbetsplatser där människor trivs. Vi är en stabil arbetsgivare med en varm kultur där samarbete, trygghet och utveckling står i fokus.
Hos oss får du:
Trygga anställningsvillkor och kollektivavtal
En välkomnande introduktion och tydlig start i rollen
Möjlighet att växa genom utbildningar och kurser
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårds bidrag
Vad kommer du att få arbeta med?
Som lokalvårdare hos SSP arbetar du tillsammans med kollegor och driftledare för att skapa rena och trivsamma miljöer. Du planerar, utför och kvalitetssäkrar lokalvården hos våra kunder.
Exempel på arbetsuppgifter:
Städning utav ett stort gym i Kungsbacka 3 tim om dagen mån-fre.
Hantering av material
God planering
Golv vård och fönsterputs vid behov
Vem är du?
Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du kan prioritera och trivs i att arbeta i ett högt tempo. Du är en flexibel, pålitlig och positiv person.
Vi söker dig:
Du har erfarenhet av städ
Gör dig förstådd i både tal och skrift i svenska
Yrkesutbildning inom SRY eller PRYL är meriterande
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm arbetskultur
Fast lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Löpande kompetensutveckling med utbildningar
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas inom ett växande företag

Publicineringsdatum: 2026-01-02

Om tjänsten
Anställningsform: Månadslön + timmar
Sysselsättningsgrad: deltid 75 %
Arbetstid: Måndag-fredag/ Kväll
Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
