Lokalvårdare sökes
Czarnecka, Iwona Stanislawa / Städarjobb / Karlshamn Visa alla städarjobb i Karlshamn
2026-07-24
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Iw-städ söker en noggrann pålitlig och serviceinriktad lokalvårdare.
Arbetsuppgifter
Hemstädning
Kontorsstädning
Flyttstädning
Fönsterputsning vid behov
Vi söker dig som
Har B-körkort.
Kan arbeta självstädning och ta ansvar.
Är noggrann och punktlig.
Har minst 1-2 års erfarenhet av städning.
Kan kommunicera på svenska eller polska.
Vi erbjuder
Timanställning
Tjänstebil under arbetstid
Arbetstid 70-80%enligt överenskommelse .
Timlön enligt överenskommelse
Semestersätning 12%
Möjlighet till fler arbetstimmar i framtiden.
Du ska vara noggrann ,ansvarsfull och tycka om att ge god service till våra kunder.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: iw-stad@wp.pl Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökant Städare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Czarnecka, Iwona Stanislawa Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Czarnecka Iwona Stanislawa Jobbnummer
10011162