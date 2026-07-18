Lokalvårdare sökes
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2026-07-18
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Städare/Städerska sökes till Top Clean – TranåsPubliceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Top Clean söker en erfaren och engagerad städare/städerska som vill bli en del av vårt team i Tranås. Hos oss får du arbeta med varierande städuppdrag hos både privatpersoner och företag. Vi värdesätter kvalitet, noggrannhet och ett professionellt bemötande.Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
Hemstädning
Storstädning
Flyttstädning
Fönsterputs
Kontorsstädning vid behov
Övriga städuppdrag utifrån kundernas önskemål
Vi söker dig som
Har erfarenhet av professionell städning, exempelvis hemstädning, storstädning, flyttstädning och fönsterputs.
Är noggrann, ansvarsfull och har ett öga för detaljer.
Kan arbeta självständigt men också fungerar bra i ett team.
Har ett trevligt bemötande och sätter kunden i fokus.
Har B-körkort. Tillgång till egen bil är meriterande.
Talar och förstår svenska.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Möjlighet att arbeta i ett växande företag med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Välkommen med din ansökan! Skicka gärna ditt CV och en kort presentation om dig själv. Vi behandlar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: Info@topcleantranas.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Top Clean Tranås AB
(org.nr 559535-1882)
Fösingstorp 1 (visa karta
)
573 91 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005886