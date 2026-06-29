Lokalvårdare sökes
AEB Fastigheter i Ludvika AB / Städarjobb / Ludvika Visa alla städarjobb i Ludvika
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AEB Fastigheter i Ludvika AB i Ludvika Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
AEB Städtjänst är ett väletablerat städföretag i Ludvika som erbjuder städtjänster till både företag och privatpersoner. Med fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet hjälper vi våra kunder att skapa rena, trivsamma och välkomnande miljöer. Nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara en del av teamet.Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare hos oss kommer du främst att arbeta med lokalvård hos våra företagskunder. Tjänsten kan även innebära vissa uppdrag hos privatpersoner. Du får ett varierande och självständigt arbete där du ansvarar för att leverera städtjänster av hög kvalitet och bidra till en positiv kundupplevelse.
Arbetsuppgifterna kan omfatta bland annat:
• Kontorsstädning
• Barackstädning
• Hemstädning
• Fönsterputsning
• Flyttstädning
• Övriga städ- och serviceuppdrag
Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du trivs med att ge god service och förstår vikten av ett professionellt bemötande i mötet med våra kunder. Du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har samtidigt lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.
Krav: Meriterande:
• B-körkort - Erfarenhet av lokalvård
• Flytande svenska
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är pålitlig, positiv och engagerad i ditt arbete.
Trygga anställningsvillkor
Hos AEB Städtjänst värnar vi om trygga arbetsvillkor. Vi har kollektivavtal med Byggnads och erbjuder anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal, inklusive pension, försäkringar, semesterersättning och andra förmåner.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: nellie.larsson@aeb.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AEB Fastigheter i Ludvika AB
(org.nr 556429-0368) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Nellie Larsson nellie.larsson@aeb.se 076-526 93 00 Jobbnummer
9983643